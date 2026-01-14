La reacción de Isabel Preysler y del entorno de Julio Iglesias ante las denuncias por abusos

El cantante Julio Iglesias, de 82 años, es protagonista de la actualidad a raíz de la publicación de las denuncias de dos exempleadas, una asistenta y una fisioterapeuta, que presuntamente sufrieron abusos sexuales continus por parte de él. Es una investigación de eldiario.es y Univisión que han estado recabando prueabas sobre los presuntos abusos, acoso y vejaciones sucedidas en 2021 en sus residencias de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas.

Los testimonios, respaldados por documentos, mensajes, fotografías y partes médicos, describen un patrón de abuso de poder que incluye penetraciones sin consentimiento, bofetadas y pruebas invasivas obligatorias, en un entorno calificado por una de las denunciantes como “la casita del terror”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abría diligencias preliminares el mismo día de la denuncia (el pasado 5 de enero), aunque la información se hizo pública tras el reportaje este martes.

El caso, que podría incluir delitos de agresión sexual, acoso y hasta trata de seres humanos por servidumbre, ha trascendido fronteras y puesta en jaque la imagen pública que Iglesias ha cultivado durante décadas.

En el núcleo familiar, el silencio es absoluto pero el asombro es máximo y la inquietud es total ante un panorama que va a agravarse. Ni Enrique Iglesias, Chábeli ni Julio José, los tres hijos mayores del cantante, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, guardan silencio como los cinco hijos de Miranda Rijnsburger. La esposa del cantante mantiene su habitual discreción.

La familia ha optado por la contención total para no alimentar más comentarios por ahora.

En el caso de un figura tan mediática como Isabel Preysler, embajadora de marcas y una trayectoria de años como portada de revistas y que recientemente publicó un libro de memorias, se encuentra “en shock total”, según personas de su como se trató este martes en Y ahora Sonsoles. Iglesias fue apoyo de Preysler en sus horas bajas recientes cuando abandonó su casa su hasta entonces pareja, Mario Vargas Llosa, con las crecientes críticas familiares, y el entorno de Isabel cerró filas. Es lo que también va a suceder con Julio, pero en estos momentos el silencio enlaza con ese "shock" en que se encuentra Isabel Preysler, los hijos y Miranda.

La comentarias Paloma García Pelayo, en contacto con Preysler, apunta a que la primera mujer del artista está sobrecogida porque no le reconoce en el comportamiento descrito en la investigación y los presuntos abusos sometidos a esas dos exempleadas.

El cantante está manos de abogados de primer nivel para afrontar un caso que de todas formas va a dañar la imagen que todos sus admiradores podían tener de él.