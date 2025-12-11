La reaparición de José Luis Gil a modo de caricatura por su 68 cumpleaños

José Luis Gil ha cumplido 68 años. El actor de La que se avecina sigue con su lento proceso de recuperación tras sufrir un ictus isquémico en noviembre de 2021. Desde aquel momento la vida se paró en seco para el intérprete que ha encarnado los famosos papeles de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor en La que se avecina. José Luis Gil se vio obligado a desaparecer de la escena pública y durante todo este tiempo ha sido su hija, Irene, la que ha informado de manera puntual sobre su estado de salud.

Irene Gil ha ejercido de portavoz de la familia en estos duros momentos. Aprovechando su 68 cumpleaños, la hija del actor ha compartido una entrañable caricatura. “Lo nuestro es para hacer un cómic”, ha escrito junto a la fotografía. En la publicación, Irene ha agradecido las numerosas felicitaciones y muestras de cariño que le han dedicado sus seguidores, amigos y compañeros de profesión.

Varios compañeros de José Luis Gil en La que se avecina han querido dejar su impronta en el post. Cristina Castaño y Víctor Palmero han felicitado al intérprete por su 68 cumpleaños. Los fieles seguidores de Enrique Pastor y Juan Cuesta también han dejado sus mensajes de cariño en esta fecha tan especial para el actor zaragozano. “El más grande y tú una gran hija”, “Muchas felicidades, eres y será siempre un referente, un abrazo” o “Espero que algún día vuelva a la televisión aunque sea un poco por última vez”, son algunos ejemplos de una publicación que acumula más de 200 mensajes.

Otra de sus compañeras de reparto en La que se avecina, Nathalie Seseña, la encargada de dar vida al personaje de Berta Recio, le dedicaba recientemente unas emotivas palabras a José Luis Gil en una entrevista para La Vanguardia. “De vez en cuando vamos a verle y a darle un abrazo. Es un actor extraordinario y esta vida, de pronto, es así”, dijo sobre su compañero en la comedia vecinal de los hermanos Caballero.