El oso polar de Groenlandia unido a doña Sofía y que apareció en el funeral de su hermana Irene

El féretro de la princesa Irene cubierto con la bandera y el escudo de la familia real griega, en el funeral de Madrid, ante doña Sofía, la reina Letizia y sus hijas

El escudo de armas de la familia real griega, exhibido con toda solemnidad durante el funeral de la princesa Irene de Grecia en Madrid, recuerda la historia de los ancestros de la reina Sofía, madre de Felipe VI, y los orígenes de la casa helena en Dinamarca. En el blasón con la bandera tradicionalista griega, la cruz blanca sobre el fondo azul marino, aparecía ese escudo real y precisamente a los pies del féretro se encontraba el oso polar que representa a Groenlandia como territorio de la Corona Danesa. En ese cuartel inferior también aparece el bacalao de Islandia y el carnero de la islas Feroe, tierras danesas más allá de la costa de Jutlandia. Solo Islandia alcanzó la soberanía, después de la Segunda Guerra Mundial.

El escudo de la Corona griega traslada los símbolos daneses y es curioso que en plena crisis (cada vez más incierta) sobre Groenlandia, cubriendo a la princesa griega que falleció en Madrid el pasado jueves, apareciera de forma visible el oso groenlandés. Todo un símbolo.

El blasón real no cubría el ataúd en la ceremonia oficiada este lunes y los restos de la princesa Irene fueron cubierto por la bandera oficial griega, que es la que llevó en su regazo doña Sofía tras el entierro en Tatoi, cerca del palacio real. El lugar donde reposan sus padres y su hermano Constantino, además de su hermana ahora.

Detalle de la bandera con el escudo real griego y el oso de Groenlandia / EFE

Los símbolos tradicionales de la casa real helena pudieron exhibirse en el sepelio oficiado en la catedral ortodoxa de Madrid del pasado sábado. La monarquía fue suprimida en Grecia en 1973, tras el exilio de Constantino en 1967 por su rebelión al llamado golpe de los coroneles que en prinicipio había aceptado. Cuando las autoridades griegas permitieron que regresaran como ciudadanos los miembros de la familia real se estableció el protocolo de que no podían lucir los símbolos monárquicos.

En la ceremonia de Madrid se pudo contemplar el escudo real procedente de la Casa de Glücksburg, dinastía danesa que reinó en Grecia desde 1863, con Jorge I, hasta el exilio de un siglo después.

Los secretos del escudo real de Grecia

Ilustración propia del escudo real griego / F.A.Gallardo

El escudo adopta como base el emblema nacional griego: en campo de azur (azul), que simboliza el Egeo, una cruz griega patada de plata, por la fe cristiana, símbolo de la independencia ante los otomanos. Sobre el escudo nacional se superpone el complejo blasón dinástico de la rama griega de los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg que subió al trono en 1863 y que incorpora de os elementos heráldicos daneses más característicos y otros territorios históricos asociados a la Casa Real danesa. Entre ellos, el oso de Groenlandia.

En la parte superior, en el primer cuartel están los tres leones pasantes de azur, coronados de oro y lampasados de gules, sobre un campo de oro sembrado de nueve corazones de gules que representan los orígenes de Dinamarca. Es emblema nacional desde la Edad Media y emblema principal de la monarquía danesa.

En el cuartel a la derecha, otro dos leones pasantes de azur sobre oro que representan el ducado de Schleswig, territorio histórico disputado entre Alemania y Dinamarca, representante de la famlila Glücksburg.

La hoja de ortiga de plata sobre fondoverde representa a otro territorio entre Jutlandia y Alemania, Holstein; el caballo rampante de sable simboliza el territorio de Lauenburg; las dos barras rojas de Oldenburgo, territorio solariego de los Glücksburg y la cruz amarilla de Delmenhorst.

En los cuarteles inferiores aparecen las tres coronas azules de la Unión Kalmar (que alude a la unión escandinava medieval (las coronas de Noruega, Suecia y Dinamarca), el bacalao coronado de Islandia, el carnero de las Islas Feroe y el oso polar de Groenlandia. Todos ellos elementos del linajes danés del que descienden los reyes griegos desde Jorge I, segundo hijo de Cristián IX de Dinamarca.

El conjunto está culminado por la corona real de oro, enjoyada y con bonete de gules, y custodiado por dos colosos desnudos. Los "hombres salvajes" que vigilan el escudo real de Dinamarca se transforman en dos Hércules, dos guerreros, tapados con pieles de león, ceñidos con hojas y armados de bastos. El escudo se lfanqueando con el manto real de azul forrado de armiño.

En la parte inferior, una cinta de oro lleva el lema en griego antiguo: "Ἰσχύς μου ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ" ("La fuerza mía es el amor del pueblo"), frase que resume el ideal monárquico heleno.

La condecoración que aparece en la parte inferior del escudo, justo debajo del pedestal donde se apoyan los dos Hércules es la insignia de la Orden del Redentor, la más antigua y principal orden de caballería del reino heleno, medalla que portaba uno de sus sobrinos nietos en el funeral en Atenas (los elegidos para llevar las condecoraciones fueron Victoria Federica de Marichalar, Irene Urdangarín y Arístides de Grecia).

En el contexto del funeral de la princesa Irene, hermana menor de la reina Sofía y última hija de los reyes Pablo I y Federica, este escudo no solo cubrió el féretro como símbolo de pertenencia dinástica, sino que recordó la continuidad de una estirpe que, pese a la abolición de la monarquía, conserva su vigencia emblemática entre los descendientes, como la reina emérita, que se siente muy vinculada a su niñez y juventud en Atenas.