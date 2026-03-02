La última hora de la enfermedad de Carme Chaparro, que no es el cáncer

Carme Chaparro ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram con la que ha querido actualizar su estado de salud a sus seguidores. La presentadora de Informativos Telecinco aparece en la imagen con un turbante que protege su cabeza de los rayos solares y unas gafas de ver. La instantánea va acompañada de un texto en el que explica cómo se encuentra y aclara que no padece cáncer.

“Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también. Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro y por fuera. Seguimos. Queda mucho por delante, y no sé cómo ni cuándo llegaré a la meta. Pero seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble”, ha comenzado diciendo.

La periodista no le ha puesto nombre y apellidos a la enfermedad que padece, pero ha recalcado que no se trata del cáncer. “Edito: No tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad”, ha escrito.

Carme Chaparro, que ha permanecido varios meses hospitalizada, no ha desvelado cuál es la enfermedad que le mantiene en el dique seco. La periodista y escritora sí ha actualizado su estado de salud en varias ocasiones. “Si pudiera viajar atrás en el tiempo y susurrarle algo a esta niña, le diría: “Tranquila. Eres mucho más fuerte de lo que crees. “Hoy no hay grandes fiestas ni ruido. Pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir”, expresaba en una publicación con motivo del día de su cumpleaños.

Poco a poco la presentadora de Mediaset va colocando las piezas en el puzle y se siente más preparada hablar con total naturalidad de su enfermedad, un proceso que le hace ver la vida de manera diferente.