La vida personal de Álvaro Arbeloa: un amor adolescente y una familia numerosa

Álvaro Arbeloa se ha convertido en entrenador del Real Madrid tras la inesperada marcha de Xabi Alonso. El exfutbolista merengue pega el salto desde el Real Madrid Castilla, con el que estaba completando una magnífica temporada. Ahora, asume la batuta del equipo en el que jugó durante los años 2009 y 2016 con un triplete con el Juvenil A como mejor aval.

El nuevo técnico del Real Madrid, que cumplirá esta semana 44 años, ha recibido por adelantado el mejor regalo de cumpleaños posible: entrenar al equipo de su vida. Para afrontar los grandes retos que se avecinan en los próximos meses, Arbeloa cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, Carlota Ruiz, y sus cuatro hijos, Alba, Raúl, Vega e Inés.

El que fuera internacional absoluto con España y campeón del mundo inició su relación con Carlota Ruiz en Zaragoza cuando eran dos adolescentes. Su historia de amor vivió su momento cumbre en 2009 cuando pasaron por el altar para darse el sí, quiero. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza. Tan solo un año después del enlace, vino al mundo su primera hija Alba. Luego llegaría el turno de Raúl, Vega e Inés.

La familia numerosa del entrenador del Real Madrid reside en la lujosa urbanización de La Finca, donde comparten barrio con otros exjugadores del conjunto presidido por Florentino Pérez.

Álvaro Arbeloa estudió Periodismo en la Universidad Camilo José Cela, mientras que su mujer, Carlota Ruiz, de 42 años, posee los estudios universitarios de Logopedia y Magisterio de Educación Primaria. Actualmente, Carlota no ejerce su profesión y está centrada en el cuidado de su familia. “Empezando el año con el mejor”, ha sido su última publicación en Instagram, un selfie junto a su marido para inaugurar el nuevo año. Además, en su perfil de Instagram hay cabida para celebraciones familiares, eventos, viajes, moda, cenas o quedadas con sus amigas.

Por su parte, Arbeloa es un apasionado del running y la preparación física. “Siempre me ha gustado entrenar. Aunque no compita mucho, lo que realmente disfruto es de salir a correr todos los días. Me enganché a correr y no lo he podido dejar”, comentaba en una entrevista en la que también aseguraba que a la semana hacia una media de unos 40-50 kilómetros.