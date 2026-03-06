La revolución de las mujeres, la voz colectiva contra la desigualdad en Jerez

Paz Ivison Carrera comenzó a escribir sobre vinos por puro acto de rebeldía. Rebeldía contra el siempre y único 'vinito dulce para la señorita', vocación por su profesión periodística y amor por su tierra, Jerez. Alicia Núñez Puerto crea desde la animación historias con nombre de mujer, tratando temas tabú, en un sector audiovisual en el que aún el porcentaje de creadoras, premiadas y mujeres en altos cargos sigue estando muy por debajo del merecido.

Hace 25 años el Consejo Local de las Mujeres comenzó a andar, realizando numerosas e importantes aportaciones en materia de igualdad al municipio, impulsando iniciativas para que las políticas de igualdad se consoliden y formen parte de las propuestas que dirige el Ayuntamiento de Jerez a la ciudadanía. El Museo del Prado lleva años cumpliendo con el firme compromiso de visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte, consolidando el itinerario 'El Prado en Femenino' y dejando la 'coletilla' de 'mujer de' para poner nombre y apellidos de la mujer protagonista.

Cuatro historias. Cuatro Premios Racimo. Este viernes se han entregado los galardones que distinguen la aportación a la construcción de una sociedad más igualitaria, mientras que el Filoxera señala actitudes o referentes que suponen una barrera para la igualdad y que contribuyen a perpetuar diferentes formas de discriminación contra las mujeres.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha presidido el acto institucional con el que Jerez conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Esta jornada se ha celebrado en los Claustros de Santo Domingo ante una nutrida presencia de representantes del gobierno de Jerez y la Corporación, Consejo Local de las Mujeres, tejido asociativo, cuerpos y fuerzas de seguridad, y colectivos implicados con las diferentes líneas de trabajo que desde la ciudad se articulan en el ámbito de la Igualdad. Además, alumnado del Conservatorio Profesional Joaquín Villatoro ha dinamizado un evento en el que ha predominado la emoción y el compromiso.

La alcaldesa ha recordado en su intervención que “el 8 de marzo tiene que ser una jornada de reflexión sobre las asignaturas que tenemos pendientes, y también es un día para poner en valor todo lo que se ha conquistado”. Ha reivindicado entre los retos vinculados íntimamente a esta jornada “la brecha salarial, la brecha sanitaria, la violencia de género, con quince mujeres asesinadas en lo que va de año, daños dolorosos como los que se derivan de la prostitución, de la explotación sexual y de la explotación laboral, el acoso laboral… en la lectura de nuestro Manifiesto se han puesto de manifiesto diferentes formas de violencia, y hoy también con un abrazo muy especial a las mujeres que viven en escenarios de guerra”.

La alcaldesa ha recordado que Jerez cuenta ya con su Plan de Igualdad para la Ciudadanía, y que también se viene trabajando para poder contar con un plan que aborde la prostitución y contra la explotación sexual. La regidora ha culminado su intervención manifestando que “las mujeres tenemos que demostrar que esto no es una cuestión de siglas, es una cuestión de personas, tenemos que cuidarnos las unas a las otras, y decirle al mundo que cuando las mujeres están unidas, nadie puede con nosotras, y que estamos aquí por las que fueron, por las que somos, y por las que vendrán”.

Alicia Núñez Puerto, productora y directora jerezana, ha recogido el Premio Racimo al Emprendimiento y Trayectoria Personal y en su intervención ha puesto el foco en la falsa creencia entre los más jóvenes de que la igualdad ya se ha alcanzado. "Leí que cuatro de cada diez jóvenes menores de 30 años decían que ya el feminismo no hace falta porque hemos llegado a la plena igualdad. Me quedé muy sorprendida. Sin embargo, el cáncer se suele diagnosticar a las mujeres una media de dos años más tarde que a los hombres. La diabetes tarda cuatro años más en diagnosticarse en mujeres. En los Premios Carmen las candidaturas nos demostraron que en los puestos principales, las mujeres éramos un 20%. Quizás mucha igualdad no hay...", detalló Núñez Puerto, entre otros ejemplos.

Alicia Núñez Puerto recoge el Premio Racimo al Emprendimiento y Trayectoria Personal. / Miguel Ángel González

El Premio Racimo al Compromiso Social, concedido al Consejo Local de las Mujeres, en su 25º aniversario, ha sido recogido por las tres vicepresidentas ciudadanas que lo han representado en estos años, Coral García Gago, Afon Bermudo Fernández y Patrocinio Bermúdez Alonso. Desde la entidad han puesto en valor "a todas las mujeres que han participado en el Consejo con gran conciencia de ciudad, que trabajan de forma altruista en pro de la igualdad real y efectiva. Este premio es de todas las que conformamos el Consejo".

Premio Racimo al Compromiso Social, concedido al Consejo Local de las Mujeres, en su 25º aniversario. / Miguel Ángel González

El Premio Racimo a la Educación, Cultura y Deporte, concedido al Museo del Prado, ha sido recogido por Jaime García-Máiquez, Técnico del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado, en nombre del director del Museo, Miguel Falomir. García-Máiquez ha detallado que en la última década el Museo ha demostrado "un compromiso con la visualización de las mujeres en la historia del arte. La incorporación de mujeres artistas se ha incrementado un 25% y la representación en la sala se ha multiplicado por nueve. Había sólo tres cuadros realizados por mujeres y ahora hay 27 y va creciendo".

Premio Racimo a la Educación, Cultura y Deporte, concedido al Museo del Prado, ha sido recogido por Jaime García-Máiquez, Técnico del Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado. / Miguel Ángel González

Por último, la alcaldesa ha hecho entrega del Premio Racimo Honorífico a la periodista especializada en el ámbito del vino y pionera en esta profesión Paz Ivison Carrera, quien ha vuelto a demostrar su poder de cautivar al público. La periodista ha reconocido que "me habéis hecho muy feliz", sintiendo que es "profeta en mi tierra" y reconocida no sólo por el Ayuntamiento y entidades, "sino también por compañeros de profesión. En todo mi trabajo periodístico, mi pluma llevaba más vino de Jerez que tinta. ¡Qué mejor premio para mí que uno que se llame Racimo!".

La alcaldesa ha hecho entrega del Premio Racimo Honorífico a la periodista especializada en el ámbito del vino y pionera en esta profesión Paz Ivison Carrera. / Miguel Ángel González

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, ha dado la bienvenida a un acto que da inicio a más de un mes de actividades que se desarrollarán bajo el lema ‘Mujeres Músicas: el sonido del cambio’, y ha felicitado al Conservatorio Joaquín Villatoro por el ‘Premio Irene. Aulas por la Igualdad’ que ha recibido. La programación cuenta con el respaldo del Consejo Local de las Mujeres, que ha dado lectura a su Manifiesto, representado por las vocales Oliva Aguilera y Antonia Reyes. Este manifiesto ha denunciado diferentes formas de opresión y discriminación que sufren las mujeres tanto en nuestro entorno como a nivel internacional, realizando un recorrido por temas de artistas históricas que le han cantado al cambio y a la justicia social.

Tras la lectura del Manifiesto, alumnas del Conservatorio, Inés Gordo, Vera Pavlova, Begoña Roche, Noah Lozano, y Ana María Bru, han interpretado diversas piezas de Cecile Chaminade, María Teresa Von Paradis y Clara Schumann, en una actuación con la que han reivindicado a tantas compositoras como han visto invisibilizadas sus creaciones a lo largo de la historia.

‘Mujeres Músicas: el sonido del cambio’

El ciclo de actividades conmemorativo del 8 de marzo ofrece un amplio programa de propuestas que se ponen en marcha desde este viernes dirigidas a toda la ciudadanía. Este sábado, se celebra el Carnaval Feminista, a partir de las 12.30 horas, organizado por Ganemos Jerez en colaboración con el Ayuntamiento. El domingo 8 de marzo, la Manifestación del Día Internacional de las Mujeres partirá a las 12 horas desde la Plaza del Arenal, organizada por Marea Violeta Jerez.

El Teatro Villamarta será escenario el jueves 19 de marzo de una de las actividades más esperadas, como es la Gala Igualdad, que este año estará protagonizada por María Carrasco. La reserva de entradas puede solicitarse del 9 al 11 de marzo, a través del correo igualdad.diversidad@aytojerez.es.

El Consejo Local de la Mujer celebrará el lunes 9 de marzo una sesión de sensibilización con alumnado del Grado de Trabajo Social de la UCA, para seguir incidiendo en la necesaria implicación de la juventud y en concreto de los chicos y chicas que se están formando para dedicarse profesionalmente al ámbito social.

El martes 10 de marzo se celebrará la jornada Entre Nosotras hablamos de Salud: 'Tejiendo redes, nos cuidamos', que se celebrará en la Casa de las Mujeres, y las propuestas continuarán a lo largo de la semana. Todas las actividades pueden consultarse en www.jerez.es/igualdad.