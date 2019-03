Cs anuncia la agilización de fondos para las barriadas más desfavorecidas de Jerez

El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Jerez, Carlos Pérez, se ha referido este viernes a la medida alcanzada esta semana en acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que afectará positivamente a la ciudad. “Este programa, que tiene que ver con la agilización de fondos para la rehabilitación de espacios urbanos, tiene como destino la puesta en marcha de actuaciones en las barriadas o zonas vulnerables de nuestra ciudad y que tanta falta hace en Jerez”, ha precisado Pérez.

El edil ha puntualizado que hay dos bloques fundamentales con respecto a estas subvenciones. El primero correspondería al Programa de Regeneración de Áreas Urbanas Desfavorecidas, “un programa con el que se puede contar con casi 32 millones de euros”. “Desde Ciudadanos nos hemos comprometido para que las bases reguladoras estén antes del próximo verano, eso quiere decir que los ayuntamientos que salgan después de las elecciones de mayo serán los responsables de presentar la convocatoria y sus proyectos, y estamos convencidos que en Jerez será un gobierno liderado por Cs el encargado de hacerlo para evitar así la pérdida de otras subvenciones como fueron el DTI o los fondos ITI”.

El concejal naranja ha explicado “que el anterior gobierno de la Junta tuvo la oportunidad de sacar estas bases reguladoras en 2017 y no lo hizo y, sin embargo, la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, se apresuró hace escasamente un mes a pedir responsabilidades al nuevo gobierno por no estar disponibles”. Ante esta situación, Pérez ha señalado que “nuestra respuesta fue que el gobierno de la Junta llevaba constituido apenas dos semanas, y que lo que no hizo su partido al frente de la Administración andaluza en dos años no se podía hacer en dos semanas”.

El segundo bloque de esta línea de subvenciones tiene que ver con el Programa de Regeneración de Espacios Públicos Urbanos procedente del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. El programa, que persigue el fomento de la calidad urbana en las ciudades con vistas también al desarrollo turístico y comercial, cuenta con un montante de 17,5 millones. El edil ha querido resaltar la transversalidad de esta medida, “porque van a intentar que esas zonas desfavorecidas que tenemos en Jerez dejen de serlo. También por la posibilidad que tenemos para reactivar la actividad económica en la ciudad y porque servirá de apoyo a la actividad turística dando de esta forma ese salto cualitativo y cuantitativo que tanta falta le hace a nuestra ciudad”.

Pérez ha dejado claro que “el camino se demuestra andando, Cs ya ha comenzado a andar en la Junta, ahora estamos convencidos que lo haremos tras las elecciones nacionales en España como también lo haremos en mayo en la ciudad de Jerez”. “Lo decimos porque con Mamen Sánchez hemos perdido mucho tiempo y dinero en esta legislatura y por eso creemos que los Sánchez, Pedro y Mamen, tienen que pasar a la oposición”, ha concluido.