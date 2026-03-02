Se acaba la tregua en Jerez: Vuelven las lluvias y caen las temperaturas esta semana

El sol ha lucido este fin de semana, como se ve en esta imagen del centro, ayer.

Los jerezanos deberán aprovechar las últimas horas de sol de este inicio de marzo. Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad que marca el comienzo de la semana tiene las horas contadas. Un frente de inestabilidad entrará en la campiña a mediados de semana, trayendo consigo agua y una bajada notable de las temperaturas máximas.

Un arranque estable y cálido

Este lunes y mañana martes se presentan como los días más agradables de la semana. Con máximas que oscilarán entre los 20 y 21 grados, el cielo se mantendrá mayoritariamente despejado o con nubes altas. Los vientos serán componente sureste, pero el ambiente seguirá siendo seco y templado.

Miércoles: El día del cambio

El giro meteorológico llegará el miércoles 4 de marzo. La probabilidad de precipitación se dispara hasta el 90-100%. Lo más significativo será la aparición de tormentas. Este cambio vendrá acompañado de un descenso térmico, con máximas que caerán hasta los 16 grados, cinco menos que en la jornada anterior, según los datos actuales.

Previsión meteorológica de la Aemet para esta semana en Jerez.

Un final de semana pasado por agua

La inestabilidad no será pasajera. Para el jueves y el viernes, la Aemet mantiene una alta probabilidad de lluvia (entre el 75% y el 85%). Aunque las tormentas podrían remitir el jueves, las precipitaciones continuarán de forma intermitente durante el resto de la semana.

Las temperaturas mínimas también se verán afectadas, bajando hasta los 7 u 8 grados de cara al sábado, lo que acentuará la sensación de frío en combinación con la humedad, que alcanzará el 100% en varios tramos de la semana.

Previsión detallada en Jerez:

Lunes 2: Despejado. Máx: 20°C / Mín: 10°C.

Martes 3: Poco nuboso. Máx: 21°C / Mín: 10°C.

Miércoles 4: Cubierto con tormentas . Máx: 16°C / Mín: 9°C.

Jueves 5: Nuboso con lluvia. Máx: 17°C / Mín: 9°C.

Viernes 6: Muy nuboso con lluvia. Máx: 15°C / Mín: 8°C.

Sábado 7: Muy nuboso con lluvia escasa. Máx: 16°C / Mín: 7°C.

No obstante, la Aemet mantiene actualizadas sus previsiones de manera constante, por lo que los datos actuales podrían sufrir variaciones en los próximos días.