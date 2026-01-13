Actividades para 2026

Parafraseando la conocida canción, 2026 puede ser un gran año. Así nos lo hemos planteado desde la asociación, con una programación que combina continuidad, novedades y compromiso con el patrimonio.

Nuestras actividades tradicionales seguirán siendo un pilar fundamental. El acompañamiento en las visitas a la colección museográfica continuará realizándose los primeros sábados de cada mes. Las personas interesadas solo tendrán que encontrarse en el museo unos minutos antes del inicio de la visita, sin necesidad de inscripción previa y de manera totalmente gratuita. Se informará de cada convocatoria a través de nuestras redes sociales.

Uno de los ejes principales de la programación será, un año más, La Pieza del Mes, el ciclo de divulgación científica que acerca al gran público las piezas más relevantes de la colección mediante conferencias magistrales impartidas por reconocidos especialistas. En 2026, este ciclo incorpora una importante novedad: por primera vez se presentarán piezas procedentes de colecciones particulares, cedidas generosamente por sus legítimos propietarios, como, por ejemplo, una crátera griega, un Esculapio procedente de Cádiz y una bella y enigmática escultura del Renacimiento.

El programa permitirá también profundizar en temas tan diversos como la relación entre Dionisos y el vino -de especial interés en nuestra tierra-, las ánforas medievales que surcaron el Mediterráneo, los silbatos andalusíes conservados en el museo o una lápida gótica. Además, no faltarán algunas sorpresas de última hora que preferimos no desvelar todavía. Lo que sí podemos adelantar es un nuevo viaje a Hasta Regia, donde conoceremos varias pinturas al fresco que decoraron las domus de la antigua ciudad romana. Como de costumbre, la asistencia será libre y gratuita. Las conferencias tendrán lugar a las 12:00 horas los últimos sábados de cada mes, salvo imprevistos.

Precisamente en relación con Hasta Regia, la asociación se enorgullece de anunciar que sufragará un proyecto de intervención arqueológica en el yacimiento. Por el momento, solo podemos adelantar que estará gestionado por el Museo Arqueológico de Jerez, la única institución competente que podría coordinar con eficacia las distintas actuaciones que deben desarrollarse en este enclave patrimonial.

Asimismo, colaboraremos económicamente en la remodelación de varios espacios del museo, donde se instalarán diversas piezas arquitectónicas, algunas de ellas recuperadas recientemente, integradas en un novedoso discurso expositivo.

Nuestras visitas culturales serán de nuevo de obligatorio cumplimiento, comenzando este próximo sábado 17 de enero con una visita guiada al yacimiento arqueológico de la Casa del Obispo, y a los castillos de Santa Catalina y San Sebastian, en Cádiz, organizadas por TAPECA (Talleres Pedagógicos Caleta).

Confiamos en que este 2026 resulte tan ilusionante para ustedes como lo es para nosotros. Nos vemos en el Museo.