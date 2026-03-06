Adelante Jerez se hace eco de las "quejas vecinales por la remodelación de la Plaza del Mercado"

“Vamos a cumplir tres años del segundo mandato de la alcaldesa Pelayo y nos está dejando una ciudad que va a necesitar años para revertir sus nefastas políticas en urbanismo, Jerez es una ciudad cada vez más difícil para acceder a una vivienda y, aparte, se practican políticas sin un mínimo atisbo de convertirla en un ciudad moderna y adaptándola al siglo XXI, cuidando su Patrimonio y a las inclemencias del cambio climático", declara el portavoz de Adelante en Jerez, Carlos Fernández.

La reciente remodelación de la Plaza del Mercado, en pleno centro histórico de Jerez, ha generado "un notable malestar entre parte de la ciudadanía", según traslada Adelante Andalucía, que se ha hecho eco de las "valoraciones de vecinas y vecinos del barrio tras el resultado final de las obras en este emblemático espacio urbano".

Según la formación andalucista, en las visitas realizadas a la renovada Plaza del Mercado "se constata con claridad la percepción compartida por muchos residentes: la plaza ha perdido parte de su encanto y de su identidad histórica. A juicio de estas voces, el nuevo diseño presenta un carácter excesivamente duro y despersonalizado, más orientado a una imagen estandarizada que podría encajar en una lógica turística que a la vida cotidiana del barrio. Parece pensada para quien viene de fuera y no para quienes la habitan”, resumen algunos testimonios recogidos.

Desde Adelante Andalucía se subraya que "esta desconexión entre la plaza y su gente no es casual, sino consecuencia de la escasa o nula participación ciudadana promovida por el Ayuntamiento en los procesos urbanísticos". La formación recuerda que, con motivo del plan estratégico del centro histórico, se habilitó un proceso online de recogida de percepciones, "cuyos resultados, sin embargo, no han sido difundidos públicamente. Tampoco se han generado espacios de debate vecinal que permitan contrastar propuestas, evaluar decisiones o introducir mejoras".

En este contexto, "se percibe que la ausencia de exposición de resultados y la inexistencia de foros abiertos responden, según critican, a la voluntad de evitar que el descontento vecinal se exprese de manera organizada". Asimismo, advierten del "riesgo de que se utilicen supuestas consultas o procesos participativos nada claros como aval para justificar decisiones ya tomadas, presentando como respaldo social lo que muchas voces consideran desaciertos de gran impacto para el patrimonio y la vida comunitaria".

Por todo ello, Adelante Andalucía reclama "un cambio de rumbo en la gestión urbanística municipal: más transparencia, más participación real y menos marketing institucional. El urbanismo no puede ser solo una cuestión estética o promocional; debe construirse desde la escucha activa y el respeto a la identidad de los barrios”, señalan desde la formación, que insiste en que "el futuro del centro histórico pasa por integrar a su vecindad en las decisiones que afectan directamente a su espacio vital".