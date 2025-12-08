El Alcázar de Jerez abre por primera vez una tienda de souvenirs

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Proyección Turística, Antonio Real, acompañado del delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha inaugurado oficialmente la nueva tienda de recuerdos situada en el Conjunto Monumental de El Alcázar que, por vez primera, cuenta con un servicio de estas características lo que, sin duda, va a contribuir aún más a la proyección y difusión de este monumento y también de la ‘Marca Jerez’.

En representación de ÓptimaCultura, empresa concesionaria, han asistido Francisco Cañizares Hidalgo, director de proyectos; María del Carmen Bueno García, responsable de arquitectura e interiorismo y María José Talavera López, responsable de retail.

Con este servicio, además, se da respuesta a la demanda de muchas de las personas que visitan a diario el Alcázar y que han dejado constancia de su interés por este tipo de servicios para adquirir todo tipo de objetos relacionados con esta joya del patrimonio histórico artístico de Jerez.

“Sin duda seguimos mejorando nuestros servicios turísticos en este caso con una tienda de souvenirs muy demandada por los visitantes a este enclave único de nuestra ciudad. De esta manera reforzamos la proyección de Jerez como destino preferente y cumplimos nuestros compromisos por hacer posible la existencia de una amplia y diversa oferta turística que satisfaga las necesidades de viajeros y visitantes” ha afirmado Antonio Real.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobaba en su momento la convocatoria de licitación pública para adjudicar el uso y explotación de esta tienda. El local se encuentra ubicado en la planta baja del Palacio de Villavicencio, justamente en la salida del público visitante.

En cuanto a su contenido, la nueva tienda puede ofrecer productos relacionados con las exposiciones temporales que se celebren en El Alcázar y productos adaptados a las distintas franjas de edad y a los distintos públicos, presentando un amplio abanico de precios. Entre ellos figuran publicaciones editadas o coeditadas por el Ayuntamiento o por alguna de sus fundaciones, empresas u organismos autónomos; artículos de papelería y escritorio inspirados en el conjunto monumental; postales, láminas, y posters; complementos, bisutería, textiles, artesanía u objetos decorativos; productos orientados al público infantil y con carácter educativo y lúdico; y colecciones de productos diseñados en exclusiva para El Alcázar asociados con su actividad, entre otros.