El Altillo International School de Jerez sigue entre los mejores colegios de España

El Altillo International School, centro privado de Jerez de la Frontera, ha vuelto a ser incluido entre los cien mejores colegios de España según la relación elaborada por la lista Forbes del año 2026.

La prestigiosa revista Forbes ha hecho pública su lista sobre los 100 mejores colegios de España, un listado que ha sido confeccionado en virtud al consenso con pedagogos, psicólogos y profesionales de la educación. Para ello, se han tomado en cuenta, según se indica desde la propia revista, un total de 36 criterios agrupados en siete bloques.

Además de El Altillo International School de Jerez, hay otros dos centros educativos de la provincia de Cádiz incluídos en este listado, El Centro Inglés, en El Puerto de Santa María; y El Sotogrande International School, San Roque.

¿Por qué la lista Forbes ha seleccionado a El Altillo Inernational School?

Centro privado trilingüe en inglés, francés y español que ofrece un itinerario internacional continuo desde Infantil hasta Bachillerato a través de IEYC, IPC, Programa de los Años Intermedios y Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, además de Bachillerato nacional. Su enfoque Learning First impulsa el aprendizaje experiencial con salidas culturales desde los 2 años, viajes nacionales en Primaria e intercambios en Canadá, Estados Unidos y Francia en Secundaria.

El programa CAS vertebra proyectos de impacto social como musicoterapia en el Hospital de Jerez o colaboración con comedores sociales y entidades como Madre Coraje, mientras que su pertenencia a la red Eco Schools le ha valido la Bandera Verde por iniciativas de huerto escolar y economía circular.

Dispone de Fab Lab y Junior Maker Space para robótica y cultura maker, es colegio libre de móviles y participa en Erasmus+ y en programas internacionales de ISP como TEDx Youth o foros globales. Ofrece apoyo a altas capacidades, certificaciones Cambridge, DELF y Trinity y cuenta con biblioteca, laboratorios, canchas deportivas, huerto y jardines.

Metodología para la elaboración de la Lista Forbes

La revista Forbes, conocida por sus listas de referencia, elabora –por sexta vez– su listado de los mejores colegios de España. Un total de 100 escuelas nacionales e internacionales conforman este selecto catálogo, dispuesto en orden alfabético y elaborado a partir de 36 criterios objetivos elegidos, diseccionados en siete bloques por parte de un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación.

Primer bloque. Pesa un 30% de la puntuación del total del centro y tiene en cuenta la cantidad de alumnos por clase. Ratio de alumnos por profesor. Niveles en las clases para atender a las necesidades de los alumnos. Si es accesible para alumnos con necesidades especiales. Clases optativas y de refuerzo. Profesores de apoyo. El porcentaje de alumnos que completa su vida escolar.

Segundo bloque (23%). Nota media en prueba de acceso a la universidad. Nota media final en secundaria. Nota media final en primaria.

Tercer bloque (18%). Qué idiomas se imparten. Sistema de aula virtual. Hardware para seguir las clases desde casa. Opciones de bachillerato que oferta. Actividades no académicas. Clases extraescolares (deportes, música, dibujo…).

Cuarto bloque (12%). Infraestructuras del centro. Transporte. Servicio médico y otros servicios (fisioterapeuta, nutricionista).

Quinto bloque (10%). Tutorías. Diversidad (género, raza, discapacidad, origen, religión, orientación sexual). Gabinete de psicología. Si forma en derechos y seguridad ante delitos sexuales. Clases y servicio de ciberseguridad.

Sexto bloque. (5%). Precio o cuota mensual. Lista de espera. Porcentaje de antiguos alumnos que lleva a sus hijos. Antiguos alumnos célebres.

Séptimo bloque (2%). Clases de finanzas. Si es laico o no. Obligatoriedad del uniforme.