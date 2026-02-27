Ángel León Lara y Eddy Jean Paul recibirán el título de Hijo Adoptivo de Jerez el próximo 21 de marzo

Entre los asuntos aprobados en el pleno celebrado este viernes se encuentra la aprobación de la concesión del título de Hijos Adoptivos de Jerez a los doctores Ángel León Lara y Eddy Jean Paul, fundadores del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Jerez. La entrega de este reconocimiento se hará en un pleno solemne fijado para el próximo sábado 21 de marzo.

Ángel León Lara nació en Andújar (Jaén), si bien, llegó a Jerez en los años 70 para hacerse cargo de esta nueva unidad de Hematología. Por aquel entonces, las donaciones de sangre se abonaban y recibió el encargo de que fueran donaciones sin ánimo de lucro, pero garantizando que hubiera sangre suficiente para no tener que posponer operaciones. De esta forma, el doctor León Lara impulsó la creación de la Hermandad de Donantes de Sangre junto a Ramón Guerrero González.

Por su parte, Eddy Jean-Paul nacido en Haití, culminó sus estudios de Medicina en Sevilla y se unió al equipo de Hematología del hoy Hospital de Jerez poco después de su creación, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional. Fue responsable del servicio de Hematología tras la etapa del doctor Ángel León, y bajo su responsabilidad, logró hitos médicos tan importantes como el primer trasplante alogénico en el año 2000 y el primer trasplante con sangre de cordón umbilical en 2008.

Según lo apuntado por el delegado de Salud del Ayuntamiento, Tomás Sampalo, el próximo 21 de marzo "será una jornada preciosa y llena de sorpresas porque estamos recibiendo mucho cariño y muchas muestras de reconocimiento durante la instrucción del expediente". Estaba previsto que esta concesión se realizase el mes pasado; sin embargo, se pospuso debido a la sucesión de temporales y los problemas generados en la ciudad, especialmente en la zona rural.