Aprueban la venta de tres parcelas en Jerez para construir un mínimo de 186 viviendas

La junta de gobierno local ha aprobado la convocatoria de licitación pública para la enajenación de tres parcelas edificables de titularidad municipal destinadas a la construcción de Vivienda Protegidas (VP), situadas en los sectores de suelo urbano 'El Carrascal', 'La Milagrosa' y 'Pizarro', y donde se podrán construir al menos 186 viviendas protegidas. Una vez aprobada esta licitación, se procederá en breve a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El acuerdo ha incluido la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la citada licitación pública, que se suma a la convocada la semana pasada para la venta de otras tres parcelas finalistas (situadas en la calle Cristal, zona de El Retiro y en Pozoalbero), que son propiedad, en esta ocasión, de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y que también forman parte de la oferta de suelo que pone el Ayuntamiento a disposición de los promotores para facilitar la construcción de vivienda en la ciudad.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que “estas parcelas forman parte de la bolsa de suelo asequible (integrada por 28 parcelas que suman una superficie de 79.000 metros cuadrados y un potencial de construcción de 1.864 viviendas protegidas), que hemos puesto a disposición de los promotores para incentivar y agilizar la construcción de vivienda protegida en la ciudad, que es una de nuestras máximas prioridades”.

Asimismo, ha señalado que “estos tres suelos que sacamos ahora a licitación, junto con los ofertados por parte de Emuvijesa la semana pasada, son los que mayor interés han despertado entre los promotores que han consultado el listado de parcelas disponibles para construir nuevas viviendas protegidas. Por las consultas y peticiones de información que hemos recibido a través de nuestra web o vía telefónica, hemos constatado que estos terrenos son los que más demanda tienen entre las empresas promotoras del sector, y de ahí que sean los primeros en ponerse en venta con el fin de agilizar su puesta en carga”, en palabras de Belén de la Cuadra.

Así pues, esta licitación supone un importante avance en el compromiso del Gobierno de María José García-Pelayo de adoptar medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda asequible en Jerez, “un objetivo que pasa por incrementar la oferta de suelo urbanizado destinado a este fin y dar todas las facilidades posibles al promotor para agilizar su construcción; este es el camino emprendido y vamos a seguir con hoja de ruta que nos hemos marcado”, ha explicado Belén de la Cuadra.

En este sentido, ha recordado que esta bolsa de suelo se elaboró conforme a la normativa incluida en el Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero de medidas urgentes para impulsar la promoción de viviendas públicas en Andalucía, al que Jerez fue uno de los primeros municipios andaluces en acogerse -por acuerdo plenario adoptado en mayo de 2025 -. Como ya se ha explicado, esta normativa andaluza ofrece importantes incentivos para favorecer la promoción de viviendas en plazos más reducidos, aumentar la oferta de suelo disponible, así como incrementar el número máximo permitido de viviendas protegidas a construir en cada parcela.

Descripción de las parcelas ofertadas

La parcela de la calle Pizarro es la resultante de la agrupación de las fincas denominadas 2A y 2B realizadas dentro del Proyecto de Reparcelación del Área de Reforma Interior ARI F.16-Pizarro. Cuenta con una superficie de 1.661,98 metros cuadrados y una edificabilidad total de 5.961 metros cuadrados, con capacidad para un mínimo de 53 viviendas protegidas. El precio mínimo de licitación asciende a 1.441.997,79 euros.

La Parcela 5A de El Carrascal, en la que podrían construir en torno a 92 VP, forma parte del Proyecto de Reparcelación del sector 14 El Carrascal, y cuenta con una superficie de 4.375,46 metros cuadrados y una edificabilidad total que asciende a 11.332,13 metros cuadrados. El precio mínimo de licitación asciende a 2.768.066 euros.

La oferta se completa con la parcela 1.1. situada en la manzana 1 de la Unidad de Ejecución 4.G.3 “Milagrosa 2” en el entorno del Paseo de las Delicias y , con una extensión superficial de 3.561,92 metros cuadrados y una edificabilidad total de 4.154,73 metros cuadrados, en que construir en torno a 41 viviendas. El precio mínimo de licitación asciende a 960.573,53 euros.

Criterios de valoración de ofertas

Las viviendas a construir en estos tres solares, tanto en venta como en alquiler, podrán acogerse a las siguientes categorías: viviendas protegidas de régimen especial, protegidas de régimen general y protegidas de precio limitado. En este apartado podrá obtener un máximo de 60 puntos en función del régimen de protección que se proponga, siendo el de régimen especial en venta o alquiler el que mayor puntuación obtendría. Asimismo, se puntuará la reducción porcentual del precio de venta/alquiler de las viviendas que se promuevan, pudiendo obtener un máximo de 20 puntos.

En cuanto al criterio económico, se valorará el mayor incremento del precio ofertado. Los licitadores podrán mejorar el tipo de licitación mediante la presentación de ofertas económicas al alza. En este apartado podrá obtener un máximo de 20 puntos la mejor oferta económica.

Cabe destacar que los ingresos provenientes de la enajenación de cada una de las fincas habrán de quedar adscritos según su procedencia al Patrimonio Municipal del Suelo.