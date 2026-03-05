Aranceles y bases militares: El vino de Jerez teme una "catástrofe" comercial en EEUU

El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, ha resaltado que Estados Unidos es un destino de "alto valor añadido" para este sector de la provincia de Cádiz, que ya sufrió una bajada en las exportaciones en 2025 por el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de aplicar entonces un 15% en aranceles. Por ello, ahora mira con "incertidumbre" la amenaza comercial de cortar "todo el comercio" con España por la postura del Gobierno de no autorizar el uso de las bases americanas de Rota y Morón para atacar a Irán.

En declaraciones a Europa Press, Saldaña ha apuntado al respecto que "esto no es bueno" porque toda esa incertidumbre "es mala para el negocio", en un país que es considerado "emergente" para el sector y donde en los últimos años se ha apostado por comercializar los vinos del Marco de Jerez en el mercado norteamericano, un destino de alto valor añadido.

A este respecto, Saldaña ha recordado que en 2025 el sector sufrió las consecuencias de los aranceles anunciados por Trump, y que supuso un descenso del 24% durante el primer semestre en las exportaciones a EEUU, una bajada que se produjo antes de la entrada en vigor en agosto de estos gravámenes.

En ese sentido, ha advertido que "un embargo total, con independencia de que lo pudiera hacer o no desde el punto de vista legal, puede ser una catástrofe", poniendo en duda que Trump pueda llevar a cabo esta nueva amenaza comercial. En su opinión, "no tiene ningún sentido que imponga un embargo a España siendo parte de un bloque económico como es la Unión Europea".

Como contrapunto positivo, el presidente del Consejo Regulador ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de anular la mayoría de estos aranceles al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

También ha llamado a la prudencia y a "esperar" a ver cómo se desarrolla la situación, teniendo en cuenta que las declaraciones del presidente norteamericano de cortar lazos comerciales con España se han producido en el marco de un conflicto bélico en Irán.