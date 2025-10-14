Arde un vehículo en la Avenida Rey Juan Carlos de Jerez

Efectivos del cuerpo de bomberos del parque de Jerez han tenido que sofocar el incendio de un vehículo esta madrugada. El suceso se originó al filo de las tres de la mañana en la Avenida Rey Don Juan Carlos I, concretamente a la altura del número 6.

Los vecinos alertaron del fuego de un vehículo que se encontraba estacionado. A la llegada del vehículo de bomberos, un autobomba rural pesada (R-32), y cuatro efectivos, el coche estaba ardiendo por completo. El fuego también afectó a la parte trasera de otro coche que se encontraba estacionado junto a él.

Se han invertido 2.000 litros de agua para sofocar el fuego de un vehículo que quedó completamente calcinado. Afortunadamente, no ha habido daños personales.