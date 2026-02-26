Arranca la gran cita andaluza del caravaning en Jerez

Comienza en Jerez la gran cita andaluza del caravaning. Del 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, Ifeca acoge el Salón Andaluz del Caravaning, que reúne alrededor de 1.250 caravanas y casi un centenar de empresas del sector. El recinto ferial jerezano alberga así la mayor exposición en Andalucía de productos, servicios, instituciones y experiencias alrededor de la autocaravana, caravana, camper y turismo de camping.

La inauguración de esta segunda edición contó con la presencia de los organizadores, Carlos Landín y Juan Ángel Duarte, acompañados por el teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, así como por el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur (Adecosur), Juan García.

Esta segunda edición supone “la consolidación definitiva del evento”, así lo considera un Carlos Landín quien explicó que el salón ha duplicado su espacio expositivo y triplicado el número de empresas participantes respecto a las cifras de la primera feria. Además, puso el acento en la concentración exterior de vehículos, donde se espera alcanzar durante el fin de semana unas 1.250 autocaravanas de manera simultánea, lo que permitiría batir el actual récord mundial, situado en 860 unidades. “Tenemos incluso un notario preparado para dar fe si se supera esa cifra”, señaló, mostrando su confianza en que el registro pueda alcanzarse gracias a la alta inscripción de participantes procedentes de toda España, así como de Portugal y Francia.

Landín incidió también en el impacto económico del evento para la ciudad. Según explicó, el perfil del visitante responde mayoritariamente a un público sénior, concienciado con el medio ambiente y con una previsión de gasto estimada en unos 250 euros diarios por unidad en Jerez. En este sentido, destacó la colaboración municipal con la puesta en marcha de un servicio de lanzadera que conecta la zona de estacionamiento con el centro, favoreciendo el consumo en el comercio local. “Estamos orgullosos de que Jerez sea ya el segundo salón en importancia en España en solo dos ediciones”, afirmó, apuntando además al liderazgo de la provincia de Cádiz en matriculaciones dentro de Andalucía y al peso del grupo empresarial Libertium en la ciudad. “Es un sector claramente en crecimiento que va a dar muchas alegrías al turismo de la provincia”, añadió.

Por su parte, Juan Ángel Duarte destacó el salto cualitativo de esta edición, que cuenta una mayor presencia de marcas oficiales, industria auxiliar, vehículos de ocasión y empresas especializadas en camperización. Según explicó, el objetivo es que el salón sea tanto un punto de encuentro para quienes ya forman parte del sector como una puerta de entrada para quienes desean iniciarse en el mundo del caravaning. “El evento está aquí para disfrutarlo, para aprovechar las grandes ofertas y para que cualquier persona pueda encontrar su opción, desde una furgoneta para camperizar hasta una autocaravana de alta gama”, señaló Duarte, quien también destacó la incorporación de nuevas actividades paralelas como zona infantil, espacio habilitado para mascotas y una paella popular prevista para el sábado para más de mil personas.

Desde Adecosur, su presidente Juan García reiteró el respaldo de la asociación al proyecto, al considerarlo “una feria muy interesante para Jerez” y subrayó la importancia de que la exposición se consolide en la ciudad. “Tenemos que apoyar esta iniciativa para que se quede aquí y siga creciendo”, afirmó, destacando el papel del pequeño comercio en el ecosistema económico local.

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, aseguró que el salón “ha venido para quedarse” y valoró su ubicación estratégica en una fecha tradicionalmente considerada temporada baja para el turismo. “Este salón ha sido una apuesta que se está consolidando y que contribuye a situar a Jerez en el mapa nacional de eventos”, señaló. Real destacó que la ciudad recibe durante estos días en torno a 1.200 caravanas procedentes de distintos puntos de España, lo que supone una oportunidad para dinamizar la economía local y reforzar el posicionamiento turístico de Jerez. Asimismo, felicitó a la organización por el crecimiento experimentado en apenas dos ediciones y animó a la ciudadanía a visitar la feria hasta el próximo 1 de marzo.

Charlas, talleres y actividades

El Salón no solo tiene vocación de venta, sino que a la exposición comercial se suma un amplio catálogo de charlas y talleres divulgativos para veteranos y neófitos del Caravaning. Este es su programa:

Viernes - 27 febrero

12:00 h. Optimización de Rendimiento y Sistemas Anticontaminación en Autocaravanas. - Elías Tirado, de El Garaje de Elías.

13:00 h. Autocaravana autosuficiente: el poder del Sol. - Juan Carlos Berbis Lozano, de Carcaravan. 17:00 h. La Vida Camper: un proyecto, una comunidad, miles de experiencias. - Rocío Sánchez y Juan Mancera, de La Vida Camper

18:00 h. El Seguro de Autocaravanas. - Mario Román, de Negosegur.

Sábado - 28 febrero

12:00 h. El Seguro de Autocaravanas. - Mario Román, de Negosegur.

13:00 h. La Vida Camper: un proyecto, una comunidad, miles de experiencias. - Rocío Sánchez y Juan Mancera, de La Vida Camper.

17:00 h. Mi Tortuga. Una historia de aventuras. - Javiracing, de Mi Tortuga

18:00 h. Optimización de Rendimiento y Sistemas Anticontaminación en Autocaravanas. - Elías Tirado, de El Garaje de Elías

Domingo - 1 marzo

12:00 h. Viajando con perros. - Bego & Jorge, de Viajeros Perrunos.

13:00 h. Importa con quién, no con qué. La libertad de elegir. - Jose Ignacio Cru, de Asociación La Peka.

Horario y entradas

Ifeca abre sus puertas jueves, viernes y sábado, de 11:00 a 20:00 horas, y domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online en taquillamotor.com al precio de 5€. También hay disponible un bono de 12€ para los cuatro días.

Los niños menores de 12 años no abonan entrada. El evento cuenta con una zona infantil. Los animales pueden entrar al recinto con correa o en transportín. El evento dispone de una zona para mascotas.