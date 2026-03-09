Avanzan las obras de rehabilitación de las 115 viviendas de Icovesa y Santo Tomás de Aquino en Jerez

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, junto con técnicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) ha atendido la petición de vecinos de Icovesa y Santo Tomás de Aquino de acompañarles en una visita a las obras de rehabilitación que las comunidades de propietarios están llevando a cabo en sus edificios y que han sido subvencionadas con fondos europeos Next Generation.

Ambas barriadas fueron declaradas en su día como Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), lo que ha permitido a sus residentes acceder a financiación europea, a través de los fondos Next Generation, para emprender mejoras en sus bloques; cabe recordar que este programa de subvenciones se enmarca en los acuerdos suscritos a finales de 2023 entre la Junta de Andalucía y Gobierno Central.

Belén de la Cuadra ha agradecido “la invitación de los vecinos que, de esta forma, han querido que les acompañemos en un seguimiento a estos trabajos y mostrarnos el estado actual de las obras que están ejecutando en sus bloques a través de los denominados Agentes Rehabilitadores, que son entidades especializadas en la gestión de proyectos de rehabilitación y que han designados por las propias comunidades de propietarios beneficiarias.

De este modo, Belén de la Cuadra, ha podido comprobar sobre el terreno, junto con los vecinos, el avance de estos proyectos, así como intercambiar impresiones o aclarar dudas sobre el desarrollo de los mismos. Las actuaciones en marcha están destinadas principalmente a la mejora energética de los edificios, y, en el caso de Santo Tomás de Aquino, también a la mejora de la accesibilidad.

Asimismo, la delegada de Vivienda ha subrayado que esta invitación viene precedida de “un trabajo previo que desde Emuvijesa hemos desarrollado de forma conjunta con las asociaciones de vecinos de estas barriadas, en la que se les ha informado y asesorado sobre cuestiones relacionadas con la solicitud y tramitación de subvenciones para la ejecución de estas obras, que supondrán un salto en la calidad de vida de estos vecinos”.

Igualmente, estas intervenciones refrendan la apuesta clara de las administraciones por la regeneración urbana de barriadas históricas para que sus residentes vivan en entornos renovados y en edificios mejor aislados, con menos humedades y mayor confort térmico, lo que se traducirá en viviendas más saludables y en un ahorro económico en las facturas de luz y gas”.

Icovesa

El proyecto de rehabilitación de Icovesa, que está siendo gestionado por el Agente Rehabilitador Concovi, actúa en 5 edificios que suman un total de 75 viviendas, con una inversión global de 2.543.000 euros destinada tanto a la mejora de los bloques. Los trabajos se han iniciado hace unas semanas con las intervenciones sobre las fachadas de los edificios.

Santo Tomás de Aquino

En el caso de esta barriada, actualmente se están llevando a cabo las de cimentaciones de los ascensores para lo cual se han realizado una serie de actuaciones en los servicios afectados por estas cimentaciones; asimismo, ya se han instalado todos los calentadores de agua sanitaria en las viviendas. En este caso, la inversión asciende a 1.070.000 euros y se benefician 4 edificios con un total de 40 viviendas.