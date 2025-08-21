El Ayuntamiento invierte más de 200.000 euros en la reparación y modernización de la Sala Compañía en los dos últimos años

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado la Sala Compañía para comprobar el resultado de las obras de reparación de cubiertas y del nuevo escenario que han sido ejecutadas por la empresa Gesmacont, por importe de 48.248,07 euros, IVA incluido. En la visita han estado presentes, además, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, con quienes ha repasado ésta y otras inversiones que se han ido acometiendo en este equipamiento en la actual legislatura por un importe de más de 200.000 euros.

Esta actuación ha incluido una serie de obras de saneamiento de distintos tramos de cubiertas que sufrían algún tipo de deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento y forma parte de las mejoras que se están llevando a cabo en los espacios culturales de Jerez, al objeto de mejorar su funcionalidad y su estado de conservación.

Durante su visita, la alcaldesa ha subrayado la gran actividad que tiene durante todo el año la Sala Compañía, “uno de los grandes pulmones culturales de la ciudad, donde distinta asociaciones celebran sus actos, como es el caso de la Banda Municipal de Música, que realiza aquí sus ensayos, y que también acoge grandes eventos como el Festival de Jerez”.

En este sentido, ha destacado la importancia de este edificio, “que se construyó en el año 1667, en apenas tres años, y a los diez años ardió y tuvo que ser reconstruido de nuevo. Y hoy estamos abordando casi una nueva reconstrucción. Tenemos muy claro que debemos mantener nuestros edificios y equipamientos en buen estado y es lo que estamos haciendo”.

En cuanto a las inversiones acometidas por el Gobierno en la Sala Compañía durante la actual legislatura, por un valor de unos 200.000 euros, la alcaldesa ha citado la renovación del sistema de iluminación con tecnología LED, más eficiente y sostenible; los trabajos de adaptación a la normativa vigente y modernización de los componentes del escenario, dotando a este espacio de unos medios técnicos de los que, hasta entonces, carecía; y el presente proyecto de reparación de cubiertas del edificio, que se ha ejecutado entre los meses de junio y principios de agosto de este año.

Tal y como ha señalado García-Pelayo, la puesta a punto de la Sala Compañía otorga valor añadido a la Candidatura Jerez Capital Europea de la Cultura 2031; “es tremendo querer obtener esta candidatura y haber heredado un edificio que se encontraba en un estado no adecuado para poder ser, no ya solamente visitado por los jerezanos y utilizado por los jerezanos, que es lo más importante, sino también para que abriera sus puertas a todos aquellos que van a venir a disfrutar de nuestra ciudad con motivo de esas candidaturas”.

Asimismo, María José García-Pelayo ha avanzado otras intervenciones que se van a llevar a cabo para seguir mejorando este espacio, entre las que figuran mejoras en el suelo y en los asientos de público. “El trabajo nunca termina, siempre hay que hacer más y mejor las cosas”.

Descripción de las obras de reparación de cubiertas

El proyecto ha incluido, entre otros trabajos, la limpieza de la zona afectada por humedades, sustitución de tejas en mal estado, sellado de llagas, fijación de piezas sueltas o mal solapadas y aplicación de un tratamiento superficial hidrofugante. Igualmente, se reparado los tramos de fachada que presentan fisuras y desprendimientos.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones en la zona exterior del edificio destinadas principalmente a evitar filtraciones de agua hacia el interior, donde también han realizado intervenciones puntuales para la reparación de las bóvedas del patio de butacas, que presentaban manchas de humedad y desprendimientos.

Además, se han ejecutado varias reparaciones en el escenario de la Sala Compañía, donde se han sustituido los tableros actuales deteriorados por otros nuevos, aplicando también un tratamiento ignífugo.