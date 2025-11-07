El Ayuntamiento de Jerez homenajea a María Gutiérrez Rey con una placa en la rotonda de San José Obrero

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa, Jaime Espinar y Susana Sánchez Toro, y de la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha presidido este viernes un doble acto de reconocimiento en la barriada de San José Obrero.

Por un lado, ha inaugurado una placa de nomenclatura dedicada a la líder del movimiento vecinal María Gutiérrez Rey, ubicada en la rotonda entre las avenidas Descartes y San José Obrero. Este reconocimiento a la presidenta de la asociación de mujeres ‘La Esperanza’ se ha tramitado a petición de la asociación de vecinos San José Obrero para agradecer la dedicación de María a causas importantes para el barrio como la reivindicación de la construcción del colegio de la barriada, o sus años como presidenta del Ampa de este mismo centro. Asimismo, se reconoce con este gesto su gestión al frente del colectivo de mujeres de la barriada. Por todo esto, la citada rotonda llevará su nombre, “como una forma de agradecerle toda una vida dedicada a su barriada”.

También desde este viernes, y a petición de la asociación de vecinos de San José Obrero, la zona deportiva de la calle Santa Antonia llevará el nombre ‘Plaza Los Jóvenes del Barrio. La Aceptación’. La alcaldesa ha inaugurado una nueva placa con esta denominación, como muestra de reconocimiento a la labor que desarrolla la Asociación Cultural ‘La Aceptación’, liderada por los jóvenes de la barriada. Esta asociación juvenil realiza un gran esfuerzo para mejorar la calidad de vida de toda la vecindad, especialmente de la juventud.

La alcaldesa ha felicitado a la asociación de vecinos de la Barriada San José Obrero por su iniciativa de rendir un homenaje y agradecer su labor tanto a María Gutiérrez Rey, como a la juventud que impulsa la Asociación Cultural ‘La Aceptación’. También ha expresado palabras de satisfacción y orgullo por contar en Jerez, en este caso en San José Obrero, con personas con iniciativa y con proyectos para hacer de la ciudad un lugar mejor y un modelo de convivencia.

Ha destacado la trayectoria de María Gutiérrez Rey, una mujer que ha luchado por el bienestar de sus vecinos y vecinas, por la educación de calidad de los niños y niñas de su barriada y que se ha prestado a servir a los demás desde una asociación que realiza innumerables actividades para promocionar a las mujeres de San José Obrero.

También ha destacado el empuje de la juventud que da vida a la Asociación Cultural ‘La Aceptación’, así como su implicación y compromiso social y su inquietud por conseguir un barrio mejor y una juventud con más posibilidades.

Zona deportiva dedicada a los jóvenes.

También han participado en el acto el presidente de la Asociación de Vecinos de San José Obrero, Luis Neira Ganfornina, y Antonio Jaén Mairena, presidente de la Asociación Grupo de Fieles Nuestro Padre Jesús de la Aceptación y Nuestra Señora de la Consolación, y de la Asociación Juvenil de San José Obrero así como numerosos vecinos y familiares de los homenajeados.

Glorieta María Gutiérrez Rey

Con motivo de la dedicación a María Gutiérrez Rey de la glorieta existente en el cruce de las avenidas de Descartes y San José Obrero, se ha presentado el proyecto que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos, llevara a cabo en la citada rotonda.

La actuación con un presupuesto de 45.000 euros consistirá en la eliminación de los bordillos provisionales y en acondicionar la zona interior con piedras decorativas y el refuerzo de firme. Esta intervención se completará con la ampliación del acerado existente en la fachada de las viviendas de la barriada San José Obrero, para conseguir completar el itinerario accesible que quedaba interrumpido en esta manzana. También se realizarán rebajes en el acerado, en una de las esquinas de calle Santa Catalina y se pintará el paso de peatones.

De esta forma se cumplirá con una reivindicación de los vecinos de la zona que reclamaban un arreglo definitivo de la rotonda, toda vez que se estaba utilizando de forma provisional y una vez se ha comprobado su buen funcionamiento como tal.