El Ayuntamiento de Jerez ofrece a la ciudadanía el primer curso gratuito de 'Capacitación digital'

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, que dirige Nela García Jarillo, está inmerso en la primera edición del curso “Capacitación digital” y anima a la población en general a participar en el próximo grupo de formación.

Esta acción, que se desarrolla en el Centro de Formación ‘El Zagal’, está dirigida a los ciudadanos interesados en adquirir capacidades digitales y herramientas informáticas básicas, es gratuito, presencial y tiene una duración de 30 horas lectivas en horario de 09:30 horas a 13:30 horas.

El itinerario que plantea esta formación recorre diferentes competencias transversales como son la información y alfabetización digital, la creación de contenidos digitales, la comunicación online o la seguridad en la red.

La metodología está basada en la práctica, orientada a que el alumno adquiera competencias técnicas y habilidades de manera progresiva, con tres principios: la práctica, la colaboración y la autonomía.

El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, y suma en global un período de funcionamiento de un año.

Reserva de plaza para varios colectivos

Para la confección del siguiente grupo de participantes, se aplicará una reserva de plaza de hasta el 80% para aquellas personas que acrediten pertenecer a alguno de los siguientes colectivos, tanto en el momento de la solicitud como a la fecha de inicio de la formación: mujeres, trabajadores de baja cualificación, trabajadores mayores de 45 años, trabajadores con discapacidad, personas pertenecientes a hogares monoparentales y trabajadores desempleados.

Las personas que estén interesadas en consultar más información sobre esta iniciativa e inscribirse pueden contactar, en horario de mañana de lunes a viernes, con los teléfonos: 956 14 98 70/71 o 956 14 98 24 o dirigirse personalmente a la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, 5-7-9, o al Centro de Formación ‘El Zagal’, en la Avenida Solidaridad s/n. También tienen a su disposición el correo electrónico capacitaciondigitaljerez@aytojerez.es y en este enlace.