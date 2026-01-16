El Ayuntamiento de Jerez recibe el reconocimiento de Smart Topservices por su labor a favor de la inclusión real de las personas con discapacidad

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha asistido a la conmemoración del 10º aniversario de Smart Topservices S.L., empresa que funciona como centro de empleo con una plantilla de más de 700 personas, todas con discapacidad, por toda España. El acto ha contado con diferentes exposiciones de experiencias personales en el ámbito del acceso al empleo, y una entrega de reconocimientos, en los que se ha distinguido el Ayuntamiento de Jerez por su trayectoria en la atención a la discapacidad; a Ignacio Tremiño, de la Fundación de Lesionados Medulares de la Comunidad de Madrid; Haydée Salado, trabajadora con más antigüedad en Smart Topservices; y a la Asociación 'La Sonrisa de Bruno'.

El acto ha estado conducido por Diego Ruiz, accionista y fundador de la empresa jerezana y ha contado con la presencia de los tenientes de alcaldesa Antonio Real e Ignacio Martínez, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero. Diego Ruíz ha destacado respecto al reconocimiento otorgado al Ayuntamiento de Jerez que “le hacemos seguimiento desde hace muchos años, y la labor que hace el Ayuntamiento de Jerez en el ámbito de la discapacidad se va notando día a día en las múltiples actividades que llevan a cabo”.

Agustín Muñoz ha felicitado a Smart Topservices S.L. por su décimo aniversario y por la exitosa trayectoria desarrollada, demostrando que la integración laboral de las personas con discapacidad es posible y es enriquecedora para toda la sociedad. El teniente de alcaldesa ha señalado que “queremos felicitar a la empresa por la celebración de este acto y sobre todo por la gran labor que realizan. A nivel empresarial, no hay ninguna empresa privada con domicilio social en la provincia que supere esta plantilla de trabajadores, y además con los valores que la sustentan, como es la inclusión real de las personas con diversidad funcional, que nunca tiene que ser un límite ni una barrera”.

Agustín Muñoz ha manifestado que “nuestra responsabilidad es poner todo nuestro empeño en que la inclusión de las personas con discapacidad sea real, y en eso trabajamos. El Ayuntamiento de Jerez cuenta con la Oficina de Atención a la Discapacidad, que es un referente a nivel nacional, y trabaja todos los días y se esfuerza en esa inclusión real”.

El teniente de alcaldesa ha destacado que “Jerez es actualmente un referente en políticas de inclusión, pero lo ha sido desde hace mucho tiempo. Si nos remontamos a 2003, con el gobierno del Partido Popular, siendo alcaldesa Maria José García-Pelayo y delegada Isabel Paredes, Jerez fue reconocida por ser una ciudad que luchó por la accesibilidad y por romper barreras”.

Agustín Muñoz ha recordado que Jerez fue pionera con las medidas a favor de la accesibilidad y el aparcamiento en zona ORA con la tarjeta de movilidad reducida, que a día de hoy la siguen señalando como una ciudad comprometida con la discapacidad. El teniente de alcaldesa ha destacado que esa trayectoria de más de veinte años sigue consolidando retos, señalando que “tenemos el renting de estos 25 autobuses que suponen un logro muy demandado por los colectivos de movilidad reducida, para que los autobuses pudieran ser accesibles y hoy es una realidad. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, y sin duda empresas como Smart Topservices S.L. nos ayudan y nos marcan la hoja de ruta”.

Décimo aniversario

La empresa Smart Topservices S.L. ha querido celebrar su décimo aniversario visibilizando el protagonismo de su plantilla, con un vídeo elaborado dedicado a sus trabajadores y trabajadoras, y tendiendo la mano a otros proyectos implicados igualmente en proyectos sociales dirigidos a garantizar la inclusión social, con una aportación económica a la Fundación de Lesionados Medulares de la Comunidad de Madrid, y a la Asociación ‘La Sonrisa de Bruno’.

El evento ha comenzado con la Mesa Redonda ‘Inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral", y con diferentes experiencias de integración contadas por sus protagonistas.

El fundador de Smart Topservices S.L., Diego Ruiz, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento en un aniversario tan importante como éste, en el que ha puesto en valor que “estamos apoyando a 700 familias. Los verdaderos protagonistas son nuestros compañeros de trabajo, nuestra plantilla, que son los verdaderos artífices de este décimo aniversario, y de que nos queden muchos años más de recorrido”.