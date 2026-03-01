La Barca recuperará parques y jardines dañados por las borrascas gracias a un contrato extraordinario

Jaime Espinar y Alejandro López, durante la firma del contrato extraordinario que permitirá recuperar los árboles dañados en La Barca por el tren de borrascas

El Ayuntamiento de Jerez y la ELA de La Barca de la Florida han alcanzado un acuerdo mediante un contrato extraordinario que permitirá actuar "lo antes posible" en la recuperación del arbolado dañado en parques y jardines por el paso de las últimas borrascas.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, celebró una reunión con el alcalde de La Barca, Alejandro López, para abordar la situación de la arboleda de esta Entidad Local Autónoma (ELA) de Jerez, tras el tren de borrascas que azotaron al municipio.

En esta reunión, se ha hecho un balance de las consecuencias que ha tenido el temporal en la ELA, con árboles en mal estado y que suponen un riesgo para las personas y también para bienes materiales, como los vehículos.

En este contexto, Jaime Espinar ha adelantado al alcalde de La Barca, que el Ayuntamiento de Jerez va a tramitar un contrato con carácter extraordinario, para que los parques y jardines de esta localidad que son competencia municipal vuelvan a estar en las mejores condiciones, lo antes posible.

En el marco de un contrato extraordinario similar, el Ayuntamiento también está actuando en la ELA de Estella del Marqués, para paliar la situación que ha generado el temporal en el Parque de Las Aguilillas y en el Parque Periurbano, con la caída de árboles y ramas, con el peligro que esto supone en unas zonas forestales tan visitadas como éstas.

En la reunión entre Jaime Espinar y Alejandro López se han abordado otros temas relacionados con las zonas verdes de La Barca y con la intervención que se va a realizar en el arbolado