Buscan a un joven desaparecido en Jerez desde el 27 de diciembre
Se llama Daniel, tiene 17 años y vestía la equipación del Paris Saint-Germain
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha publicado la alerta de la desaparición de Manuel en Jerez, un joven de 17 años del que no se sabe nada desde el pasado sábado, 27 de diciembre. Según los datos del organismo, que coordinar la información sobre personas desaparecidas en España, el joven mide 1,70 centímetros, pesa entre 60 y 65 kilos y vestía un chándal de la equipación del Paris Saint-Germain de color blanca y azul. Además llevaba como calzado unas deportivas Nike blancas con bordes negros. Cualquier información que pueda ayudar a su localización se debe trasladar a la Policía.
