En el camino de la terapia celular desde Jerez

La terapia celular es una modalidad de tratamiento de medicina regenerativa y avanzada que consiste en la administración de células vivas (madre o funcionales) en un paciente para reparar tejidos, órganos dañados o combatir enfermedades. Puede ser autóloga (células propias) o alogénica (donante), siendo clave en la regeneración de tejidos y en la inmunoterapia contra el cáncer.

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia, ubicado en el Hospital Universitario de Jerez, quiere avanzar en esta importante terapia. La responsable del Centro, Raquel Saldaña, declara que “con la terapia celular se trata de coger los linfocitos del paciente, manipularlos genéticamente e introducirles una información para que ataquen única y exclusivamente las células que queremos destruir. En este caso, las células tumorales. Esto que parece ciencia ficción es ya presente. Tenemos muchos pacientes ya curados con terapia celular. Hasta el día de hoy, en la provincia, lo que sí se hace en el Hospital de Jerez es la extracción de esos linfocitos para su manipulación genética (manipulación en sí no se hace aquí). Y la infusión se hace en Andalucía ahora mismo en tres centros: Virgen del Rocío, Carlos Haya y Reina Sofía. Ahora queremos potenciar el CTTC de la provincia de Cádiz para entrar en este circuito”.

La doctora Raquel Saldaña, responsable del CTTC. / Manuel Aranda

La terapia celular es mucho más dirigida y exclusiva que la del trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia que ya se hace en Jerez. “Cuando el Ministerio decide abrir más centros para la terapia celular se centra en los que ya tienen establecido el programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénicos. Y este centro regional tiene un papel fundamental, porque aquí es donde se criopreservan esos progenitores hematopoyéticos de la provincia. Así que queremos seguir trabajando en esta línea y estar listos para cuando el Ministerio quiera abrir nuevos centros para la celular. Queremos ser un centro preparado para todo lo que pueda llegar de avances”, declara Saldaña.

La tragedia de Adamuz y el objetivo de aumentar los donantes

Desde el CTTC se estima que en la provincia se necesitan entre 180 a 200 donaciones diarias. Sin embargo, este dato se convierte en multitud de ocasiones en inalcanzable ante el descenso de donantes habituales.

Saldaña reconoce que uno de sus objetivos al frente del Centro es conseguir aumentar esa tasa de donación y llegar a la autosuficiencia. “En estos momentos la media es de 120 donaciones, pero la suerte es que nosotros pertenecemos a la red andaluza, por lo que la cobertura siempre está garantizada. Nos hace falta enganchar a la gente joven a hacerse donante, aunque lo cierto es que cuando hay una tragedia como Adamuz, todo el mundo se volcó en la donación”, recuerda la hematóloga.

Donantes de sangre y plasma, hace unos días, en el CTTC ubicado en el Hospital de Jerez. / Manuel Aranda

En los tres días posteriores al suceso, se recogieron en la provincia de Cádiz más de mil bolsas de sangre, que por jornada supuso el triple de la media habitual. Desde el CTTC de la provincia quieren seguir trabajando para animar a la población a seguir donando de forma regular y escalonada a lo largo de todo el año, para mantener unas reservas adecuadas que permitan responder ante cualquier emergencia y asegurar la actividad asistencial diaria de todos los hospitales de la provincia. “Nosotros no queremos sólo que la gente venga a donar en momentos puntuales, que también está genial, sino que queremos que la gente venga a hacerse donante. Son cosas diferentes. Queremos que se enganchen a esa satisfacción de saber que se salvan vidas con este gesto tan sencillo”, remarca la doctora, añadiendo que “queremos que los jóvenes tengan las mismas ganas de cumplir los 18 años para empezar a conducir que para hacerse donante”.

Puntos de donación e información útil

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el apartado ‘Donar Sangre’. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Sanitarios trabajando en una ‘sala blanca’ del Centro. / Manuel Aranda

El CTTC recuerda que este acto solidario no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas. Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.