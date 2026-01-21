El Campus de Jerez acoge dos charlas de Oxfam Intermón sobre comercio justo y consumo responsable

El Campus de La Asunción de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera acogerá este próximo viernes 23 de enero dos conferencias relacionadas con la solidaridad, el consumo responsable y el comercio justo a cargo de dos responsables de Oxfam Intermón.

El salón de grados Manuel Asenjo del campus jerezano (Avenida de la Universidad S/N), será el escenario de las charlas ofrecidas por Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón, y Juanjo Martínez, responsable de área de productos y productores de coemrcio justo de la ong.

La primera ponencia de Franc Cortada, arrancará a las 10:00 horas de la mañana con el coloquio titulado 'Contra el imperio de los mnás ricos: Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios".

A continuación, tomará el turno de palabra Juan Martínez que, a las 11:00 horas, conversará con el público con el siguiente debate: 'Comercio justo: Frente a la desigualdad en el comercio internacional".

El evento en el Campus de Jerez es de libre entrada hasta completar el aforo.

Cartel de las charlas de Oxfam Intermón en el Campus de Jerez

Perfil de Franc Cortada

Franc Cortada, ingeniero de caminos con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la cooperación y las emergencias. Ha ocupado durante los últimos ocho años la dirección de programas de la confederación Oxfam, de la que Oxfam Intermón forma parte como afiliado español. Desde ese cargo ha coordinado los programas humanitarios, de desarrollo y de influencia de la organización en los 90 países en los que está presente.

Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el equipo de captación de fondos institucionales y en el departamento de Cooperación Internacional de Oxfam Intermón. También ha pasado por otras instituciones y organizaciones, entre ellas Acción contra el Hambre. Ha trabajado en diferentes emergencias y contextos mundiales en América Latina, Balcanes, Senegal o El Salvador.