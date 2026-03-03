Más de dos años de cárcel a una notaria en Jerez por apropiación indebida de dinero de una subasta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años y tres meses de cárcel a una notaria de Jerez de la Frontera (que actualmente no ejerce en la ciudad) por un delito de apropiación indebida de un dinero que exigió abonar como garantía para la subasta de un bien inmueble de una empresa, declarada en proceso concursal y para la que se estableció un sistema de liquidación de determinados bienes, entre ellos una nave industrial.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en 2018 cuando la empresa 'Conservas El Rey de Oro' fue declarada en concurso por el Juzgado Mercantil, que encomendó a la notaría de la acusada la subasta de una nave industrial, tras establecer una sistema de liquidación de determinados bienes de esa empresa concursada.

Por su parte, la notaria decidió realizar la subasta de forma presencial, en su notaría de Jerez, y exigiendo a los interesados en participar el ingreso de 70.324 euros como garantía, con el compromiso de que en caso de no ser aceptada su oferta se procedería a la devolución en el plazo de diez días desde el cierre del acta de subasta.

Una de las sociedades que se presentó fue 'Pescados Barlovento S.L', que depositó la cantidad señalada por la notaria en la cuenta fijada por ella, que estaba a su nombre. Según la sentencia, "en el momento en el que la acusada indicó que el dinero fuera ingresado en su cuenta, dicha señora era consciente de que tenía numerosas deudas por un importe muy superior a esa cantidad, y también sabía que quienes reclamaban esas cantidades había iniciado ya procedimientos judiciales contra ella que podían dar lugar a que los 70.324 euros fueran destinados al pago de esas deudas".

Finalmente, la empresa 'Pescados Barlovento S.L.' no fue la ganadora de la subasta al no ser la oferta más elevada, por lo que reclamaron la devolución de su dinero depositado como garantía a la notaria, que alegó que no podía cerrar el acta de la subasta presencial y no podía devolverles el dinero. A partir de ahí se abrió un proceso por el que hasta 2024, seis años después, la empresa no pudo recuperar los 70.324 euros, que le fueron devueltos por parte de la compañía aseguradora de la responsabilidad civil de la notaria.

Por ello, la Audiencia Provincial condenó a la acusada a dos años y tres meses de prisión por un delito de apropiación indebida agravado por el valor de la defraudación. Por su parte, la acusada presentó recurso ante el TSJA, que lo ha desestimado íntegramente y ratificado la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz.