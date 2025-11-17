Cedown Jerez inaugura su biblioteca inclusiva

La Asociación Cedown Jerez ha inaugurado su nueva biblioteca inclusiva, un espacio diseñado con especial cariño para que los jóvenes de la asociación tengan mejor acceso a la lectura.

La biblioteca cuenta con libros adaptados que permiten disfrutar de la literatura como herramienta de crecimiento, imaginación y participación. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Cedown con una educación inclusiva y transformadora. El acto ha contado con la presencia de representantes de Fundación La Caixa, Elena Núñez García-Delgado y Carmen Vergara, así como del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, representados por Javier Corral, David Ortiz y Milagros Gordillo, quienes han apoyado activamente este proyecto desde sus inicios.

Usuarios de la biblioteca de Cedown.

El presidente de Cedown, Francisco Cáliz, ha agradecido la colaboración institucional y el trabajo de los profesionales implicados, destacando el orgullo que supone ver cómo Cedown sigue creciendo con espacios que promueven la inclusión y el aprendizaje. La biblioteca ha sido diseñada y montada por el grupo A viva Voz y la investigadora predoctoral Lucía Alcántara López, de la Universidad de Cádiz, premiada en el VI Certamen Enseñamos a Leer por su trabajo sobre lectura y escritura creativa como ocio para personas con Síndrome de Down. Su proyecto ha servido de inspiración para esta nueva biblioteca, que representa un paso firme hacia una sociedad más justa, equitativa