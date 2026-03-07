El Centro de Formación ‘El Zagal’ de Jerez recibe de la Junta la acreditación para siete nuevas especialidades formativas

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia de Cádiz, dependiente de la Junta de Andalucía, ha procedido a la acreditación de la ‘Fundación Municipal de Formación y Empleo’ para impartir, en modalidad presencial, siete nuevas especialidades formativas conducentes a certificados de profesionalidad, dentro de la oferta de formación profesional de Grado C, en el Centro de Formación ‘El Zagal’.

Estas nuevas acreditaciones son las siguientes:

‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’

‘Control y formación en consumo’

‘Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales’

‘Gestión comercial inmobiliaria’

‘Mediación comunitaria’

‘Gestión comercial y financiera del transporte por carretera’

‘Actividades administrativas en la relación con el cliente’

Al mismo tiempo, la Delegación provincial de Empleo ha aprobado la ampliación de aulas en el Centro de Formación ‘El Zagal’, disponiendo finalmente de dos aulas acondicionadas para la realización de estas acciones de formación. Estos espacios han sido supervisados e inspeccionados por la administración autonómica y cumplen todos los requisitos necesarios, contando cada una de ellas con capacidad para un número máximo de 15 alumnos.

Nela García, delegada de Empleo del Ayuntamiento de Jerez, ha mostrado su agradecimiento a la Junta de Andalucía por la acreditación de estas nuevas especialidades formativas porque “contribuirán a ampliar la oferta de ‘El Zagal’ y posibilitarán un horizonte más amplio y con mayores oportunidades a las personas que accedan a participar en estas propuestas formativas. Son ámbitos en los que encontramos que la formación es muy interesante a día de hoy para buscar salidas profesionales en función del actual mercado laboral”.

Además, García ha resaltado la importancia de este segundo espacio acreditado, lo que supone que “tenemos la opción de desarrollar más acciones formativas con la posibilidad de ocupar ambas aulas, un nuevo escenario que se abre para esta instalación pública que verá cómo crecen sus propuestas en materia de formación y capacitación”, añadiendo que “estas nuevas acreditaciones implican que vamos teniendo más oportunidades para realizar una formación más diversa en ‘El Zagal’ y nuestro objetivo está centrado en priorizar la formación conducente a certificados de profesionalidad”.

En esta línea, la delegada ha subrayado que “el propósito es ir dotando a este equipamiento de más especialidades destinadas a la formación y de más aulas preparadas para ello, condiciones que nos permitirán optar a más cursos cuando se publican las convocatorias de subvención”.

Las nuevas especialidades aprobadas por la Junta de Andalucía para la ‘Fundación Municipal de Formación y Empleo’ se suman a las planteadas con anterioridad en esta institución:

‘Organización del transporte y la distribución’

‘Organización y gestión de almacenes’

‘Tráfico de mercancías por carretera’

‘Asistencia documental y de gestión de despachos y oficinas’

‘Asistencia en la gestión de los procesos tributarios’

‘Financiación de empresas’

‘Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades auxiliares’

‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’

‘Gestión contable y gestión administrativa para auditoría’

‘Actividades de gestión administrativa’

En total, son 17 las especialidades formativas con certificado de profesionalidad que puede acoger el Centro de Formación ‘El Zagal’ actualmente.