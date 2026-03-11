Los Centros de Educación Infantil de Jerez defienden su labor diaria y su "vocación"

A raíz de la denuncia y la investigación de la Guardia Civil del presunto maltrato infantil cometido por las propietarias y una trabajadora de una guardería de Guadalcacín tras asegurar la madre de una niña de dos años de supuestos malos tratos contra su hija el curso pasado, varios centros de educación infantil de Jerez han querido salir al paso para "manifestar nuestro apoyo absoluto a nuestras compañeras del Centro Infantil de Guadalcacín. Ya está bien de que se ponga en duda nuestro trabajo, ya que lo que hacemos es vocacional. A veces se piensa que nuestra labor es un negocio, pero no es así. Con lo que nos paga la Junta de Andalucía apenas conseguimos cubrir los gastos básicos, lo que demuestra que nuestra dedicación va mucho más allá de cualquier interés económico".

En un comunicado, estos centros subrayan que "lo nuestro es más que vocación. Sabemos que no todos los centros trabajan de la misma manera, pero no puede juzgarse a todo un colectivo por los actos de algunos, ni mucho menos cuestionar el valor y la dedicación de un sector entero sin conocer la verdad. Hoy le ha tocado a ellas, pero podría tocarnos a cualquiera de nosotros. Por eso, estamos aquí para brindarles nuestro apoyo y solidaridad. No solo por ellas, sino porque nos preocupa que lo sucedido hoy sea el principio de una cadena de injusticias que podría afectar a cualquier centro educativo infantil en el futuro".

"Es importante recordar -añade la nota- que no solo estamos hablando de la educación de niños, sino también de situaciones en otros ámbitos laborales donde la dedicación y vocación son esenciales. Hablamos, por ejemplo, de las residencias de ancianos, donde el personal trabaja con la misma dedicación y amor, a menudo en condiciones difíciles y sin el reconocimiento que merecen. Es fácil juzgar, pero no todo el mundo es igual, y no se puede generalizar o condenar a toda una profesión por los errores o malas prácticas de unos pocos".

Los centros de educación infantil "queremos dejar claro que el apoyo a nuestras compañeras es un acto de justicia, no solo por ellas, sino por todos los que trabajamos en este sector. Nos sentimos profundamente preocupadas por el futuro de nuestra labor. Queremos seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión del primer día, sin temor a que algo pueda poner en peligro nuestras vidas profesionales. Queremos seguir siendo capaces de cumplir con nuestra misión de educar y cuidar a los niños con la misma pasión que siempre nos ha caracterizado".

"Es el momento de defender nuestra labor, de visibilizar la importancia de lo que hacemos y de pedir respeto por nuestro trabajo. Si bien cada centro tiene sus particularidades, todos compartimos el mismo compromiso con la educación y el bienestar de los más pequeños. Y si no se reconoce el valor de esta vocación, corremos el riesgo de ver cómo se va perdiendo una parte vital de lo que como sociedad necesitamos", finaliza la nota de prensa.