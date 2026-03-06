Charlas y entrenamientos especiales en Enjoy Jerez para celebrar el Día Internacional de la Mujer
La programación comenzará este sábado 7 con pilates, taller de fuerza para la mujer y zumba.
Enjoy Jerez celebra el Día Internacional de la Mujer con unas jornadas especiales con actividades únicas: charlas de salud y entrenamientos pensados para disfrutar, aprender y compartir con la mejor compañía.
La programación comenzará este sábado 7 de marzo con actividades de pilates especial, taller de entrenamiento de fuerza para la mujer y zumba.
Un día despues, el domingo día 8, se abrirá con una Aquagym especial “Women Power”, una charla sobre salud y suelo pélvico y pilares especial suelo pélvico.
Además, durante estas dos jornadas, cada socio podrá traer a un invitado para entrenar juntos.
Para Enjoy Jerez esta es una gran oportunidad para descubrir su instalaciones, probar actividades y compartir deporte en comunidad.
Horario de las actividades
📅 SÁBADO 7 DE MARZO
• 12:00h | 🏋️♀️ Taller: Entrenamiento de fuerza según ciclo menstrual, pre-menopausia y menopausia.
• 18:00h | 💃 Zumba: "La esencia femenina"
📅 DOMINGO 8 DE MARZO
• 09:30h | 💦 Aquagym: "Mujeres al poder"
• 10:00h | 🗣️ Charla: "Salud y suelo pélvico"
• 12:30h | 🧘 Pilates: Especial suelo pélvico
