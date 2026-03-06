Charlas y entrenamientos especiales en Enjoy Jerez para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Enjoy Jerez ha preparado dos días especiales para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Enjoy Jerez celebra el Día Internacional de la Mujer con unas jornadas especiales con actividades únicas: charlas de salud y entrenamientos pensados para disfrutar, aprender y compartir con la mejor compañía.

La programación comenzará este sábado 7 de marzo con actividades de pilates especial, taller de entrenamiento de fuerza para la mujer y zumba.

Un día despues, el domingo día 8, se abrirá con una Aquagym especial “Women Power”, una charla sobre salud y suelo pélvico y pilares especial suelo pélvico.

Además, durante estas dos jornadas, cada socio podrá traer a un invitado para entrenar juntos.

Para Enjoy Jerez esta es una gran oportunidad para descubrir su instalaciones, probar actividades y compartir deporte en comunidad.

Horario de las actividades

📅 SÁBADO 7 DE MARZO

• 12:00h | 🏋️‍♀️ Taller: Entrenamiento de fuerza según ciclo menstrual, pre-menopausia y menopausia.

• 18:00h | 💃 Zumba: "La esencia femenina"

📅 DOMINGO 8 DE MARZO

• 09:30h | 💦 Aquagym: "Mujeres al poder"

• 10:00h | 🗣️ Charla: "Salud y suelo pélvico"

• 12:30h | 🧘 Pilates: Especial suelo pélvico