Álvar Núñez Cabeza de Vaca protagonizará la segunda cita con el ciclo 'Medicina y Sociedad' en Jerez

El doctor Francisco Valenzuela Sánchez ofrecerá este martes, 20 de enero, a las 19,30 horas, una conferencia dedicada al 'humanista conquistador de los indígenas. La epopeya del 'Hijo del Sol'
La Real Academia San Dionisio de Jerez continúa este martes, 20 de enero, con el ciclo Medicina y Sociedad con la celebración de la conferencia titulada 'Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el humanista conquistador de los indígenas. La epopeya del 'Hijo del Sol'', que será impartida por Francisco Valenzuela Sánchez, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Intensiva. El conferenciante es investigador del CIBERES (Instituto de Salud Carlos III), facultativo especialista en el Hospital Universitario de Jerez y profesor asociado del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de Cádiz. El acto será presentado por Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta Corporación y coordinador del ciclo.
La aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue una odisea, que al contrario de la de Ulises fue real, no mitológica: 10.000 km a pie durante prácticamente 10 años, en un viaje lleno de calamidades de un español del Renacimiento a una tierra donde sus habitantes se encontraban en el Paleolítico, con una diferencia de unos 10.000 años de evolución. No conocían la siderurgia, ni la agricultura, ni había caminos, ni conocían la rueda. Los caballos y otros animales de carga eran desconocidos para ellos y el medio de transporte de mercancías era solo el humano. Este es el panorama que se encuentra este hidalgo, viejo por estirpe, de la nación más poderosa de la Tierra en ese momento, ya sobrepasados los 40 años de edad. Esta gesta, increíble pero cierta, es muy desconocida sobre todo en España y particularmente en Jerez, su lugar de nacimiento. Posiblemente por ser un personaje tildado de perdedor, que no llegó a conquistar nada, y por representar todo aquello que contradice la leyenda negra hispánica.
Nació en Jerez de la Frontera en 1490, de familia hidalga por ambas ramas, tanto los de Vera como los Cabeza de Vaca, acumulaban importantes cargos religiosos, políticos y militares. Su situación económica debía de ser modesta. Era el tercero de seis hermanos. De adolescente quedó huérfano y bajo la tutela de su tía Beatriz, viuda de Pedro de Estopiñán, conquistador de Melilla. Desde joven entró al servicio de la casa de los duques de Medina Sidonia y participó en distintas batallas consiguiendo el grado de Alférez. El 17 de junio de 1527, partió la expedición de la Armada de la Florida al mando de Pánfilo de Narváez con la pretensión de colonizar la Florida desde el cabo o península de la Florida hasta el río de Las Palmas, actualmente conocido como Río Grande o Bravo. La expedición la componían 5 navíos y 600 hombres. También iban en la expedición mujeres y niños. Llegan a Santo Domingo en la isla La Española de allí a Santiago de Cuba. Sufren Huracanes y las inclemencias del invierno. Llegan a Florida donde Narváez toma la mala decisión de prescindir de los barcos, a los que manda a Pánulo. Tras el fracaso de la expedición a la tierra de los Apalaches se ven forzados a construir barcas y navegan por el golfo de México hasta que Naufragan y terminan en la isla de Mal Hado, o de la mala suerte, hoy llamada Galveston. En esa isla sufren todo de tipo de desgracias: Durante una estancia de ocho años entre los indios, se vio obligado a convertirse en médico o curandero. Su método habitual de tratamiento era la imposición de manos y la oración ferviente, a la que los indios respondían milagrosamente. Sin embargo, con las herramientas que tenía, Cabeza de Vaca también practicaba la cirugía cuando era necesario, y en una operación histórica en 1535, extrajo una punta de flecha de lo profundo del pecho de un indio (sagitectomía). Esta curación quirúrgica lo hizo famoso entre los indios y fue responsable de su eventual regreso sano y salvo a la civilización . Finalmente regresan a la civilización 4 supervivientes de los 300 que iniciaron la exploración y conquista de la Florida
Sobre su aportación a la historia y a la ciencia existen múltiples ejemplos que se detallan en la conferencia, siendo considerado el primer cirujano de Norteamérica.
Ha sido considerado como un adelantado de las más modernas formas de pensamiento, tanto por lo que se refiere a la supuesta objetividad casi científica de sus observaciones, como por la postura de comprensión y respeto que adoptó hacia las costumbres de los nativos que conoció. Defendió la conquista pacífica y evangelizadora que ordenaba la legislación española de la época. Cabeza de Vaca se manifestó como un súbdito culto, inteligente, compasivo y leal; físicamente se mostró, a pesar de su avanzada edad para la época, fuerte, ingenioso y perseverante.
El objetivo principal de esta conferencia es, el de contribuir a la restitución en la historia del lugar que le corresponde a este español de leyenda. Fue una gesta de supervivencia física en la que aprendió a comer, a cocinar, a luchar, a fabricar barcazas, a comerciar con indígenas, a curar...; con fe, ilusión y tenacidad en busca de la civilización que lo haría de nuevo libre, observándolo todo a su paso; siempre caminando hacia poniente ("los hijos del Sol").
Debe tener un sitio en el lugar de las letras y las ciencias: en la Universidad. Qué mejor momento, que celebrar el 500 aniversario de la salida de la expedición a la Florida que se cumple en el año 2027 para homenajear a este ciudadano tolerante que demostró un perfil humanista ejemplar, con un gran respeto y cariño por los indígenas y su hábitat. Apóstol de los indios, primer indigenista, "primera conciencia crítica" sobre la realidad americana en los años iniciales de la conquista son los calificativos de distintos autores sobre su aptitud con los nativos.
El acto tendrá lugar en la sede social, c/ Consistorio 13, a las 19:30 horas, con libre acceso hasta completar el aforo.
