Colecta de sangre exprés en el Club Social Puerta del Sur de Jerez

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado una colecta de sangre exprés el próximo martes 10 de marzo en el Club Social Puerta del Sur (Avenida Puertas del Sur S/N) de Jerez de la Frontera en horario de tarde.

Las instalaciones abrirán de 17:30 horas de la tarde a 21:30 de la noche.

El CTTC de Cádiz recuerda que también se puede donar sangre en el punto fijo del Hospital Universitario de Jerez en el siguiente horario:

-Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:30 horas

-Martes y jueves de 09:00 a 14:30 horas y 15:00 horas a 21:00 horas

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.