Colecta de sangre exprés en el Club Social Puerta del Sur de Jerez
Las instalaciones habilitarán un punto para la donación este próximo martes día 10.
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado una colecta de sangre exprés el próximo martes 10 de marzo en el Club Social Puerta del Sur (Avenida Puertas del Sur S/N) de Jerez de la Frontera en horario de tarde.
Las instalaciones abrirán de 17:30 horas de la tarde a 21:30 de la noche.
El CTTC de Cádiz recuerda que también se puede donar sangre en el punto fijo del Hospital Universitario de Jerez en el siguiente horario:
-Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 14:30 horas
-Martes y jueves de 09:00 a 14:30 horas y 15:00 horas a 21:00 horas
Requisitos para donar sangre
Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.
Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.
La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.
¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?
El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año.
