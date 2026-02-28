El colegio SAFA de Jerez se suma al programa Crea Voluntariado

La delegada de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado, Carmen Pina, ha visitado el colegio SAFA, que se ha sumado esta semana al programa educativo ‘Crea Voluntariado’. Esta actividad está dirigida a acercar al alumnado la labor que realizan las entidades de voluntariado, invitándolos a reflexionar sobre cuántas formas existen de colaborar con todo tipo de asociaciones que pueden trabajar a favor de un mundo mejor, gracias al trabajo de las personas voluntarias, y en todo tipo de ámbitos y temáticas sociales. La delegada ha felicitado a esta comunidad educativa por su participación en este taller, máxime cuando 2026 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible.

Esta actividad de promoción del voluntariado consiste en una exposición de fotografías sobre el voluntariado en nuestra ciudad, que se complementa con una muestra de entidades de voluntariado que se realiza en las instalaciones de los Institutos de Secundaria. Han estado en el colegio SAFA representantes de diferentes asociaciones de voluntariado de la ciudad, que se han acercado a este alumnado con sus mesas informativas y con diferentes propuestas para dar a conocer sus objetivos y ámbitos de acción.

Las entidades que han participado en este encuentro en el SAFA han sido la Plataforma del Voluntariado, con su mesa informativa, o Cruz Roja, que ha ofrecido material informativo sobre su labor en empleo, y ha ofrecido diferentes juegos para mostrar otros de sus ámbitos de actuación, como son la juventud o la prevención de la soledad en las personas mayores. Afemen ha trabajado con el alumnado con su Árbol de la Salud Mental. Hypatia ha participado invitando a la lectura de Joana Markus. La Asociación Hogar la Salle ha participado con la actividad ‘¿Qué es ser inmigrante en Jerez?’. El hospital San Juan Grande ha invitado al alumnado a escribir cartas a sus residentes, estableciendo un diálogo intergeneracional. Asmelt ha propuesto una actividad sobre memoria, textura y sonidos. AJ Inter ha ofrecido información sobre el programa EU Contest. Cáritas ha trabajado con el alumnado la actividad ‘La carrera de la vida’. La AECC ha desarrollado un taller de divulgación científica y Asperger TEA Cádiz la actividad ConoceTEA.

Carmen Pina ha agradecido al profesorado implicado en estas actividades su apoyo e interés para hacer posible este encuentro de sensibilización, en la que chicos y chicas han podido conocer que el voluntariado es una opción factible para transformar el tiempo libre en oportunidades de desarrollo social, en solidaridad, y en espacios de construcción de lazos de amistad y redes de apoyo.