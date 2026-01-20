Concentración de Asaja, Coag, Upa y cooperativas agroalimentarias de la provincia el jueves 29 en Cádiz contra el acuerdo de Mercosur y los recortes de la PAC

Las organizaciones agrarias de la provincia de Cádiz han acordado concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz el próximo jueves 29 de enero, a las 11:00 horas, como medida de protesta contra el acuerdo de Mercosur así como contra los recortes de la PAC y su nuevo modelo, los elevados costes de producción o la excesiva burocracia que están llevando al campo a la ruina más absoluta.

La protesta, subrayan las asociaciones agrarias, se realizará con los correspondientes permisos, que ya han sido solicitados a la propia Subdelegación de Gobierno en Cádiz para que la autorice.

Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo de movilizaciones del campo español, bajo la unidad de acción de las tres principales organizaciones agrarias, que se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender su futuro y el de la alimentación europea.

No obstante, las movilizaciones a nivel europeo se han retomado este martes tras la gran manifestación de Bruselas del pasado 18 de diciembre, con una protesta multitudinaria en Estrasburgo (Francia), frente al Parlamento Europeo, para instar a los europarlamentarios a que rechacen el Acuerdo UE-Mercosur por su falta de reciprocidad.

La manifestación que ha contado con más de 6.000 agricultores y ganaderos de toda Europa, con más de 2.000 tractores y con el apoyo del COPA-COGECA, y por supuesto, con la presencia de Asaja Cádiz y Coag Cádiz, además de sus respectivas organizaciones nacionales. “Tenemos muy claro que el punto de mira principal tenemos que ponerlo en Europa. Allí es donde hay que centrar el tiro y aprovechar la fuerza de la unión de todas las organizaciones agrarias europeas. Con la manifestación en Bruselas de diciembre, que fue todo un éxito de participación, se consiguieron cosas importantes y hay que seguir apretando”, aseveran desde Asaja Cádiz y Coag Cádiz.

El campo, unido

Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se han unido una vez más para llevar a cabo protestas en toda España “frente al acuerdo UE-Mercosur, los recortes y falta de garantías presupuestarias, el aumento de los costes de producción y una burocracia que asfixia al sector y acaba repercutiendo en los consumidores”.

Los principales motivos de las manifestaciones son:

Mercosur: el principal detonante. Uno de los principales motivos de estas movilizaciones es el rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en su forma actual. “Se trata de un acuerdo desequilibrado y sin reciprocidad. Resulta increíble que Europa apueste por este acuerdo que es un impulso a la competencia desleal”. El acuerdo pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar y la remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz o la apicultura, y permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera. Según datos de la propia Comisión Europea, solo se inspecciona físicamente el 0,0082 % de los productos agroalimentarios que entran en la Unión, un nivel de control claramente insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad alimentaria. Presupuesto agrario: menos fondos y más confusión. Asaja, junto a Coag, Upa y Cooperativas Agroalimentarias también han mostrado su preocupación por el futuro presupuesto agrario europeo. “Hay falta de claridad en las cifras, hay recortes encubiertos y hay riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural. “La solución es sencilla: poner lo que falta en el presupuesto agrario, mantener el primer y el segundo pilar y evitar recortes que pueden alcanzar el 22 %”. Costes de producción y burocracia. El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector agrario español a movilizarse. Cultivos como los cereales pueden quedar abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector Europa es responsable de los estándares de calidad que exigen a los agricultores y ganaderos, basados en requisitos medioambientales, laborales, etc. “Ello genera unos costes de producción que nos asfixian y que no los compensa ni el mercado ni la PAC. Y que, además, e incomprensiblemente, no se les a exigir a los productos que entran de Mercosur”.

Por último, las cuatro organizaciones provinciales llaman a la movilización el próximo jueves 29 de enero, a las 11:00 horas en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. “Tenemos que demostrar nuestra oposición total a la situación actual, lo que nuestra provincia se juega y a lo que los agricultores, ganaderos y consumidores se exponen”.