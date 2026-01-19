La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez busca nuevas voces

La Coral Polifónica Capuchinos de Jerez, dirigida por el músico y pianista Luis Fernando Vergel Egusquiza, atendiendo a su cualidad de disfrutar del bienestar personal que ofrece el canto coral, abre el año con nuevas audiciones "para todos aquellos ciudadanos de Jerez que deseen sentirse bien cantando".

Desde la Coral desean “ofrecer a la ciudadanía de Jerez la oportunidad de disfrutar cantando además de generar endorfinas, tan beneficiosas para la salud, como explica un prestigioso estudio abalado por el Senado de España en 2020, sin olvidarnos de nuestra faceta benéfica, que nos ha llevado en 2025 a colaborar con entidades sociales como AFA La Merced o Proyecto Hombre”. Y en tono más informal animan a quien le guste cantar a “que no se lo piense porque en nuestra coral cantamos estilos muy variados como gospel, sacro, pop, ademas de que aprendemos y pasamos muy buenos ratos”.

La Coral Polifónica Capuchinos cuenta, entre otros, con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, de la iniciativa Jerez Capital Europea de la Cultura - Jerez 2031 y de Hogar La Salle, en cuyo local de Avenida Duque de Abrantes, 17 ensaya los martes y miércoles de 19:00 a 21:00.

Esta formación cultural posee una trayectoria sociocultural de 38 años, ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Ciudad de Jerez y sus principios se basan en el arte musical y el servicio a la comunidad.

Quienes deseen informarse o participar en el proyecto musical de la Coral Polifónica Capuchinos pueden contactar a través del teléfono 620389501 o por medio de los correos electrónicos coralcapuchinosjerez@gmail.com y teredimar@yahoo.es.