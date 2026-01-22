Datan el plano más antiguo del Archivo Municipal de Jerez

El puente de Cartuja siempre sorprende. Los investigadores jerezanos David Caramazana Malia y Manuel Romero Bejarano han publicado en la revista Archivo Español de Arte un estudio en el que presentan nuevos datos sobre la biografía de Cristóbal de Rojas (1555-1614) y revelan un plano inédito del ingeniero militar relativo a la reparación del puente de Cartuja de Jerez, fechado en 1604.

Pedro Román, 'Retrato de Cristóbal de Rojas inserto en Teoría y práctica de fortificación conforme las medidas y defensas destos tiempos (1598)'. Biblioteca Nacional de España.

"Hasta ahora, se pensaba que este plano pertenecía al italiano Domenico Fontana y que correspondía además a un proyecto para un nuevo puente sobre el Guadalete; sin embargo, tras un análisis detallado de la información documental, el propio plano, hallado en el Archivo Municipal de Jerez, y la estancia de Rojas en Jerez, se puede atribuir con seguridad al trabajo de este ingeniero militar español sobre un proyecto en el puente de Cartuja, que habría sufrido una rotura en uno de sus pilares, y no en un puente nuevo", cuentan los autores.

"El hallazgo -añaden- no solo enriquece la comprensión de la carrera de Cristóbal de Rojas, sino que también proporciona una visión más precisa de las técnicas de ingeniería civil empleadas en la España de los siglos XVI y XVII, destacando la importancia del puente de Cartuja en la infraestructura de la Baja Andalucía".

Los investigadores David Caramazana y Manuel Romero. / Pascual

Apuntan los investigadores en la introducción de dicho estudio que en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, sección Archivo Histórico Reservado, "se conserva un plano datado por el personal del archivo en 1620. El dibujo está realizado en tinta de colores a la acuarela sobre papel y tiene como título 'Plano del Puente de la Cartuxa de Xerez sobre el Río Guadalete con su molino y azuda'. En él podemos observar la planta del puente de Cartuja de Jerez y el azud que conducía el agua hasta un molino que existió bajo uno de sus arcos hasta bien entrado el siglo XX". En el plano se recogen los números del 1 al 8 para indicar los cortes de los perfiles del puente; es decir, "las líneas que unen parejas de estos números. De un primer análisis se pueden deducir dos realidades: se trata del puente de Cartuja sobre el río Guadalete, construido entre 1525 y 1541, aún existente a unos cinco kilómetros de Jerez de la Frontera, y la obra, en especial el azud, presenta cierto deterioro". Realmente, el plano del Archivo "debería haber estado adjunto a las actas capitulares correspondientes de intervención en el pilar dañado en el puente de Cartuja y, aunque la fecha no era ciertamente 1620, tampoco quedaba muy alejada de la real, 1604. Un documento que se suma ahora al catálogo de planos de Rojas y se convierte además en el plano datado más antiguo del Archivo Municipal de Jerez".

Ante estas circunstancias, los investigadores, conociendo la presencia de Cristóbal de Rojas unos años antes al proyecto de Fontana, realizan una "lectura crítica de los documentos de finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII tocantes al puente de Cartuja y un análisis pormenorizado del plano, lo que nos llevará a concluir que se trata de una obra del ingeniero Rojas, que fue quien intervino en dicha reparación. Un importante ingeniero español que pasó por Jerez varias veces".

Cristóbal de Rojas, 'Plano de Cádiz inserto en Teoría y práctica de fortificación conformelas medidas y defensas destos tiempos (1598)'. Biblioteca Nacional de España.

Cristóbal de Rojas está documentado en varias ocasiones en Jerez de la Frontera. "En junio de 1590, el Ayuntamiento de Jerez lo llamó para tratar la reparación de la calzada y la nueva ubicación del muelle fluvial de El Portal tras quedar el antiguo embarcadero seco tras una rotura del meandro del río Guadalete en el que se ubicaba. Posteriormente, en el verano de 1612, volvió a Jerez para analizar el estado del acueducto de la Alcubilla, que presentaba graves defectos desde su construcción a mediados del XVI. Rojas analizó los problemas de esta infraestructura, propuso una serie de obras para solucionarlos e incluso se ofreció a llevar a cabo los trabajos, algo que quedó descartado finalmente, si bien hay indicios suficientes para atribuirle el edificio de la fuente en el que acababa la conducción, muy similar a la portada del compás del convento de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, obra proyectada por el propio Rojas en 1606. No obstante, las actuaciones más importantes de Cristóbal de Rojas en Jerez se realizaron para el puente de Cartuja y sus edificaciones anexas".

Hay que destacar que las importantes crecidas del Guadalete y la debilidad de los materiales de la construcción del molino y la azuda hicieron que casi desde su inauguración estuviesen sometidos a reparaciones. "Una de las reparaciones más significativas se produjo en el mes de junio de 1604. Aquí aparece la figura de Cristóbal de Rojas —que se encontraba en esos momentos en Cádiz ejerciendo el cargo de ingeniero mayor de Fortificación de esa ciudad— presentando un informe sobre las obras necesarias para asegurar la azuda de los molinos del puente de Cartuja. Ante esta contratación cabe pensar que el Concejo, desesperado por la falta de una solución definitiva para el problema, recurrió a un técnico notable aprovechando su estancia en Cádiz, aunque también se valoró la propuesta de Hernán Ruiz III. En el informe, el capitán Rojas planteó que había que limpiar las roturas de la azuda de todo sedimento del río que se hubiese depositado en ella. Una vez limpia, había que encajar en la misma una serie de cajas, ancladas. Parece ser que en esta ocasión los trabajos de reparación por Rojas en el puente de Cartuja se hicieron con firmeza, ya que los problemas tardaron algunos años en volver a aparecer".

Cristóbal de Rojas (atribuido). fuente de la Alcubilla de Jerez de la Frontera (1612).

Esta investigación ha llevado además a los autores a meterse de lleno en la vida de Cristóbal de Rojas, sobre el que recaen varias hipótesis respecto a su origen. "Hemos presentado la hipótesis de que Rojas tuviese un origen madrileño y pasase una primera etapa de formación en la Universidad de Alcalá de Henares. Los fundamentos que avalan esta propuesta se han basado tanto en el análisis de la firma como en la cronología de sus estudios (1574-1577), siempre en relación con la fecha de nacimiento recogida en su tratado de 1598. Por otro lado, la procedencia madrileña de Rojas también explica la espléndida formación que manifiesta, su origen nobiliario y, no podemos olvidar, el control que impuso Felipe II sobre las obras emprendidas en Sevilla por medio de maestros del entorno de la Corte. Rojas tenía un conocimiento enciclopédico, que no casa con un cantero de la época. Se descarta entonces la última hipótesis sobre un origen cordobés, ya que las referencias tomadas para elaborar esta biografía contienen errores como confundir el nombre del prelado Cristóbal de Rojas con el ingeniero militar".