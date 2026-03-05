Denuncian ante Sanidad un presunto delito de intrusismo profesional en el Hospital Universitario de Jerez

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) ha remitido una carta formal a Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía denunciando las "irregularidades" detectadas en el denominado ‘Proyecto Quixote’, implantado recientemente en el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez.

En agosto del año pasado, la Junta de Andalucía dio a conocer el proyecto, detallando en un comunicado que "en una primera fase, los pacientes de Atención Primaria son atendidos por personal de enfermería específicamente formado, en el centro de salud La Serrana, donde se realiza un cribado completo mediante pruebas diagnósticas funcionales estandarizadas: agudeza visual, tonometría, paquimetría, retinografía, OCT de mácula y nervio óptico, entre otras".

El COOOA advierte de que de ser cierto que estas funciones estén siendo llevadas a cabo por enfermeros, "se estaría incurriendo en un delito continuado de intrusismo profesional tipificado en el artículo 403 del Código Penal, ya que están reservadas de manera exclusiva para profesionales sanitarios ópticos-optometristas".

La entidad sanitaria describe que la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), en su artículo 7.2.e), define al óptico-optometrista como “diplomado universitario que desarrolla las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas”.

En este sentido, “el cribado visual no es un proceso mecánico de manejo de maquinaria, es un acto clínico integrado de exploración funcional y estructural del sistema visual”, explica Blanca Fernández, decana-presidenta del COOOA. “La interpretación de una OCT o una retinografía exige una formación específica en fisiología ocular y óptica clínica que el personal de Enfermería, independientemente de la formación complementaria que reciba, no posee por ley. Desde nuestra institución no podemos permitir que, debido a ello, se degrade la calidad asistencial y se vulnere dicha normativa”, añade.

Fernández incide en las posibles consecuencias negativas en cuanto a la identificación precoz de la patología y la adecuada priorización asistencial: “La evidencia de programas internacionales de cribado visual, así como los informes de la Organización Mundial de la Salud sobre el ámbito sanitario visual, subrayan que la calidad y seguridad del proceso dependen de la capacitación específica del profesional que realiza la exploración. Por ello, desde una perspectiva de seguridad del paciente y eficiencia del sistema sanitario, este tipo de circuitos requiere profesionales específicamente formados en ciencias de la visión para garantizar homogeneidad técnica, fiabilidad diagnóstica y adecuada priorización clínica".

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía subraya que la solución a la saturación de pacientes en Oftalmología no pasa por derivar funciones a otros colectivos profesionales, "sino por la incorporación estructural de los ópticos-optometristas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)". Cabe recordar que la Junta de Andalucía señaló que con el Proyecto Quixote, "el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez implanta un nuevo circuito asistencial para mejorar la accesibilidad de los pacientes derivados desde Atención Primaria, reduciendo los tiempos de espera y optimizando el uso de los recursos profesionales disponibles".

La institución lleva años reivindicando la creación de esta categoría profesional estatutaria. Esta medida ya funciona con éxito en otras comunidades autónomas y garantiza el ahorro de fondos públicos mediante una gestión eficiente de los circuitos de Atención Primaria; "la eliminación real de listas de espera, al actuar el óptico-optometrista como el primer filtro cualificado; y la seguridad del paciente, garantizando que las patologías sean detectadas a tiempo por el profesional competente". En este sentido, según datos recientes, en Andalucía más del 75% de las derivaciones desde Atención Primaria a Oftalmología se deben a problemas refractivos, patologías que un profesional sanitario de la visión óptico-optometrista está capacitado para detectar y gestionar.

Por ello, el COOOA solicita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía la investigación de los hechos denunciados y, de ser ciertos, paralice de forma inmediata la realización de pruebas diagnósticas por personal no competente. En este sentido, y recordando de nuevo el comunicado de la Junta en agosto de 2025, la segunda fase del proyecto (tras el cribado) consiste en que "los oftalmólogos revisan la información recogida y elaboran un informe clínico individualizado que incluye el juicio diagnóstico y recomendaciones claras y comprensibles para el paciente. Según el resultado, se decide su alta, la necesidad de una cita preferente o, en casos justificados, una atención urgente".

De igual manera, se hace extensible desde la corporación profesional sanitaria la solicitud de una reunión de alto nivel con el Consejero para abordar definitivamente la creación de plazas para ópticos-optometristas en el sistema público andaluz y, de esta manera, impulsar los beneficios que ofrecería en función de alivio de carga asistencial en hospitales, reducción de listas de espera y ahorro económico al sistema público sanitario.