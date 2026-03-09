Detenido un albañil por sustraer joyas en viviendas en Jerez donde realizaba reformas

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón, vecino de Jerez de la Frontera y albañil de profesión, que trabajaba para una empresa de reformas de la capital gaditana. El detenido aprovechaba los trabajos que realizaba en el interior de las viviendas para acceder a joyas y otros objetos de valor pertenecientes a los clientes de la empresa, con el objetivo de sustraerlos, según ha informado el cuerpo enuna nota de prensa.

La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se comunicaba la sustracción de una importante cantidad de joyas en un domicilio en el que se estaban llevando a cabo trabajos de reforma. A partir de esta denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron las correspondientes pesquisas.

Como resultado de la investigación, los agentes lograron esclarecer otros tres hechos delictivos de similares características que hasta ese momento no habían sido denunciados, ya que las víctimas pensaban que las joyas habían sido extraviadas o perdidas.

Las labores de investigación se desarrollaron con la colaboración de la propia empresa de reformas, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto autor y culminar con su detención.

El valor económico de los efectos sustraídos supera ampliamente los diez mil euros. No obstante, las víctimas han sufrido un perjuicio aún mayor debido al incalculable valor sentimental de muchas de las piezas sustraídas, que no han podido ser recuperadas.