Detenido el presidente del Xerez CD por un presunto caso de malos tratos
La investigación permanece abierta a la espera de que el caso sea puesto en conocimiento de la autoridad judicial
El presidente del Xerez CD, Juan Luis Gil, ha sido detenido por un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar, según ha podido confirmar este medio.
De acuerdo con la información disponible, los hechos se produjeron en la noche del pasado sábado, y después, tras la pertinente denuncia, fue detenido por la Policía. El caso se está gestionando a través de la UFAM (Unidad de a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.
Tras prestar declaración, la investigación permanece abierta a la espera de que el caso sea puesto en conocimiento de la autoridad judicial. De momento, Juan Luis Gil permanece en comisaría a la espera de conocer la decisión del juez.
