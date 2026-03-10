NOS acercamos, un año más, al Día Internacional del Libro Infantil, que se celebrará el próximo 2 de abril con el fin de difundir y promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los pequeños y jóvenes. Este año el país elegido es la pequeña y mediterránea isla de Chipre. Cada nación aprovecha esta oportunidad para dar a conocer a autores e ilustradores nacidos o acogidos en su territorio. También tiene la libertad de elaborar un cartel de un ilustrador propio y elegir a un escritor para elaborar un texto como desarrollo de un mensaje o idea.

Este año la idea se resume en la frase “Planta historias y el mundo florecerá”, esta resuena con muchos ecos diferentes y tiene un gran poder evocador. Por un lado un mensaje cargado de esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ya que, cada vez en más lugares de la geografía mundial existe una involución para que no se pueda leer determinados libros en bibliotecas públicas o simplemente no se pueda tener acceso a los libros como una necesidad básica y emocional para los niños tal como los alimentos, la atención sanitaria, un hogar físico, el afecto, la familia, la educación. Me llama la atención y agrada que en el texto que se desarrolla la idea aparezcan personajes de la literatura infantil y juvenil de la literatura universal y se incluya al Quijote, como fabulador de historias. Por otro lado, esta idea hace énfasis en la conservación y cuidado de la naturaleza, sus ecosistemas y habitantes. Es obligado que los niños y jóvenes conozcan la realidad que les rodea, pero necesitan de un discurso positivo, esperanzador y de cambio, por lo que la unión de la naturaleza y la creación de historias me parece de lo más acertado dentro de un aroma de esperanza.

En la literatura infantil y juvenil tenemos bastantes ejemplos de libros donde se combinan ambos temas y que apoyados en álbumes ilustrados han proporcionado un cambio estético que facilitan, evocan y sugierennuevas lecturas esta idea. Desde la fábula realista ‘El hombre que plantaba árboles’ de Jean Giono que de ser un simple texto ha pasado a versionarse con distintos ilustradores y en distintas editoriales, a la naturaleza emocional de ‘El árbol rojo’ de Shaun Tan, Ed. Barbara Fiore, pasando por la historia sin palabras ‘El hombre de la flor’ de Mark Ludy, Ed. Edaf. Estos libros o estas historias tienen una característica común desde el punto de vista estético y conceptual a la hora de transformar el gris de la guerra, el gris de la falta de ilusión y esperanza al color que va ganando el espacio en lás páginas del libro provocando esta ilustración que la historia sea optimista de cara al futuro.

En ‘El lápiz’ de Hyeeun Kim, Ed. El Zorro Rojo, otro álbum sin texto, lo gris es la ciudad, en tanto un espacio lleno de contaminación y agresivo para los niños frente al color de la naturaleza. En ‘Mala hierba’ de Ángeles Quinteros y Karina Cocq, Ed. Akiara Books a la protagonista solo se le deja disfrutar de la naturaleza desde los libros y no salir fuera de su hogar para vivirla. En ‘Un jardín propio’ de Marta Ardite y Alicia Varela, Ed. Babulinka, las autoras haciendo referencia a la obra ‘Una habitación propia’ proponen una vinculación entre la vida, la naturaleza, la creación artística y el conocimiento en una atractiva, emotiva y divertida historia. Ya más recientemente la novela gráfica infantil y juvenil ha utilizado esta posibilidad narrativa como en la serie ‘Wáluk’, ‘Wáluk, la gran travesía’ y ‘Wáluk, la ruta del can mayor’ de la ilustradora Ana Miralles y del guionista Emilio Ruiz. Ed. Astiberri, En este caso se hace hincapié en cómo el ser humano transforma y agrede los espacios naturales.

Reseña de libros

Autores: Javier Sobrino y Concha Pasamar Editorial: Akiara Boooks

Un bonito, cuidado y ‘ecoeditado’ libro sobre los árboles y su papel en la salud mental y emocional de nuestro planeta y de los seres que lo habitamos.

Un jardín propio

Autoras: Marta Ardite y Alicia Varela Editorial: Babulinka

Este álbum reivindica un jardín propio donde desarrollar una forma creativa y libre de estar en el mundo. A través del diálogo entre la abuela (conocimiento y vida más cercana a la naturaleza) y su nieta (sensibilidad, frescura, futuro) esta va a diseñar su propio jardín físico y emocional.

Wáluk

Autores: Ana Miralles y Emilio Ruiz Editorial: Astiberri

Como nos dice en la portada, este es un álbum ilustrado reversible para todos los amantes de perderse por las historias. Zampaletras es el personaje de una de las historias, si le das la vuelta al libro Letrudo es el otro protagonista y en el centro del libro se encuentran estos dos personajes.

El hombre que plantaba árboles

Autor: Jean Giono Editorial: Duomo

Es una fábula ecologista, nos relata la historia de Elzéard Bouffier, un pastor solitario que transforma una región desértica en los Alpes franceses mediante la plantación incansable de árboles, demostrando el impacto positivo de un individuo en el espacio colectivo.

El lápiz

Autor: Hyeeun Kim Editorial: El Zorro Rojo

La ilustradora coreana Hyeeun Kim muestra en este libro sin palabras cómo nuestras pequeñas acciones afectan al planeta. Nos enseña que no es lo mismo destruir que crear, y se pregunta cómo podemos romper ese ciclo.