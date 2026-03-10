Las (diversas y confluyentes) trayectorias de la EASD Jerez

Año 2010, La Escuela de Arte de Jerez conmemora su centenario y se celebra la primera edición de Trayectorias. Año 2012, La Escuela de Arte de Jerez comienza a impartir el primer curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores, lo que hoy día son el Grado en Diseño de Interiores y el Grado en Diseño Gráfico, son 4 años, no confundir con los Ciclos de Grado Superior de 2 años, que también se imparten en el centro. Año 2023, la escuela pasa a denominarse Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), muy largo sí, el tiempo pasado y el nombre, pero se acaba el experimento, la escuela imparte grados de nivel universitario ratificados por ley, por fin. Podemos atestiguar que el comienzo de estos incipientes cien años ha sido dinámico: nuevos estudios y cambio de nombre, amén de una pandemia, ‘algunos’ problemas con nuestro emblemático edificio y la temida irrupción de la ‘inteligencia’ artificial en el ámbito de la creación artística.

En este contexto la escuela siempre ha tenido claras sus trayectorias, sí, en plural, no sólo por alusión a nuestras jornadas que también, sino por considerarnos una escuela rica, compleja y diversa, que siempre tuvo claro que estas líneas del trayecto confluyen en su constitución y desarrollo como centro de enseñanza artístico superior. El futuro, casi presente ya, nos deparará, entre otras cosas, trabajo investigativo en patrimonio, diseño, tecnología y artesanía y la implementación de másteres vinculados a nuestras enseñanzas, tengan seguro que llegará, ya les avisaremos. Por supuesto, sin olvidarnos de nuestros Ciclos Formativos Artísticos Profesionalizantes, base de nuestras enseñanzas y esencia de las raíces más profundas de la escuela en sus talleres especializados, tan complementarios y necesarios a las enseñanzas superiores.

Año 2026, se celebra la 14 edición de Trayectorias, nuestro evento donde traemos a Jerez a grandes figuras del diseño como Javier Mariscal, el mito, no necesita presentación. Pero también estarán presentes la artesanía con Alfonso Hidalgo, la tecnología aplicada de Irene Molina o la investigación dibujística de Francisco Leiva, entre otros muchos ejemplos, que bien pueden representar las diversas (y confluyentes) trayectorias que definen el trabajo desarrollado en nuestras aulas y talleres.

10 de marzo de 2026, 9:00 horas. Comienza Trayectorias 14, en nuestra web pueden contemplar el programa completo, no se lo pierdan, no todos los días tenemos en Jerez a un nominado a los Oscar.