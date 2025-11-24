Un 'Don Gil de Alcalá' precedido de éxitos, triunfa también en el Villamarta de Jerez

'Don Gil de Alcalá'. Ópera en tres actos de Manuel Penella. Marc Sala, Don Gil; Sofía Esparza, Niña Estrella; Chamaco, Manuel De Diego; Maya Zayra Ruiz; Carlos Daza, Don Diego; Pablo Ruiz, Sargento Carrasquilla; David Rubiera, gobernador; Leticia Rodríguez, Madre Abadesa; Gonzalo Ruiz, Padre Magistral; Gregorio García, Virrey; Alejandro Otero, Maestro de ceremonias. Orquesta ciudad de Granada. Directora: Cecilia Bercovich. Coro del Teatro Villamarta. Directora: Marta Benítez. Dirección de Escena: Emilio Sagi. Escenografía: Daniel Bianco. Vestuario: Pepa Ojanguren. Iluminación: Eduardo Bravo. Directora reposición y coreografía: Nuria Castejón. Teatro Villamarta de Jerez, 23/11/2025.

El estreno de Don Gil de Alcalá, producción del Teatro Campoamor de Oviedo, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela, fue un triunfo rotundo en el Teatro Villamarta.

Es cierto que esta producción con dirección de escena de Emilio Sagi ha venido cosechando éxitos desde 2017 tanto en el Teatro Campoamor de Oviedo como en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Para el estreno en Jerez, con un elenco diferente, decirles de entrada que la elección de los cantantes fue un gran acierto por parte de la dirección de la producción, pues resultó de un equilibrio extraordinario.

La Orquesta Ciudad de Granada estuvo dirigida por la violinista y directora de orquesta Cecilia Bercovich, que nos sorprendió al sumar su violín en algunas ocasiones, desde el podio, a los de la orquesta, a la vez que dirigía al resto de la formación granadina. Sin duda fue señalar con énfasis que íbamos a disfrutar de una ópera (o zarzuela) donde el predominio de la cuerda y el arpa son absolutos, sonido del siglo de las luces, en concordancia con la trama y la localización geográfica: La Nueva España o México. La orquesta, muy bien conducida por Bercovich, dio aire a los cantantes, y se lució en los dos interludios del primer y segundo acto, así como en la danza del tercero. Muy bien.

Don Gil de Alcalá, el protagonista de la obra fue encarnado por el tenor lírico-ligero Marc Sala. Sus cualidades de belcantista le dieron un color especial a esta representación, dando credibilidad de enamorado de Niña Estrella en las romanzas del primer acto, y cuajando un estupendo dúo del acto II con la Niña Estrella. Muy bien.

La soprano navarra Sofía Esparza dio vida al personaje de Niña Estrella al que le puso la dulzura. En lo canoro estuvo mejor en los pasajes altos de la partitura, y en su faceta de actriz encajó muy bien en el dúo del segundo acto con Don Gil de Alcalá. Muy bien en la interpretación de la conocidísima Habanera 'Todas las mañanas' también del segundo acto.

Chamaco y Maya, inseparables de Niña Estrella, fueron interpretados por el tenor santanderino Manuel de Diego y por la soprano mexicana Zayra Ruiz. Ambos hicieron realidad la parte más cómica y pícara de la representación. Muy bien ambos.

El competidor amoroso de Don Gil, Don Diego, fue interpretado con acierto por el barítono Carlos Daza, imponiendo fuerza dramática en sus intervenciones, en contraposición al lirismo de Don Gil. Supo trasmitir seriedad y autoridad. Por su parte, el barítono Pablo Ruiz fue el encargado de transmitir la chispa, la picardía y la comicidad del personaje Sargento Carrasquilla, y lo hizo con una dicción clara y expresando de manera cercana al público, a la vez que supo darle el ritmo adecuado a la escena.

El elenco estuvo completado por el barítono David Rubiera en el papel del Gobernador, la mezzosoprano Leticia Rodríguez en el papel de Madre Abadesa y el tenor Alejandro Otero en el papel de Maestro de Ceremonias. Y mención especial para los cantantes de la tierra: El bajo sanluqueño Gonzalo Ruiz en el papel de Padre Magistral y el bajo jerezano Gregorio García que interpretó al Virrey. Todos ellos le dieron equilibrio y fuerza a una estupenda representación.

Y quiero felicitar especialmente al Coro del Villamarta en una estupenda actuación que viene a corroborar su más de 25 años arropando al Teatro Villamarta.

Todo un acierto las dos representaciones de la ópera o zarzuela en el Teatro Villamarta que ha supuesto un estupendo comienzo de la temporada lírica 2025-26.