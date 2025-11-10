Donación colectiva en homenaje a la jerezana Alba Barrera
Emotivo acto en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús
La historia de Alba, una joven jerezana con leucemia: "Más fuerte que el vinagre de Jerez"
La ciudad vuelve a responder a la llamada por Alba Barrera. La familia de la jerezana, que falleció de leucemia el pasado 1 de octubre, ha querido celebrar un emotivo acto en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús, con una misa y una donación masiva de sangre, gracias al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz.
La respuesta ha sido muy buena, y los jerezanos esperaban haciendo cola antes de las seis de la tarde para participar en este acto homenaje a Alba. Ella y su lema 'más fuerte que el vinagre de Jerez' siguen estando muy presente, y su familia continúa recibiendo el apoyo de la ciudad, porque Alba dejó una gran huella.
