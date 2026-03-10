‘Educar en igualdad, crecer en libertad’

Susana Sánchez (teniente de alcaldesa de Igualdad), Nela García (delegada de Educación) y José Ángel Aparicio (delegado territorial de Desarrollo Educativo), en la presentación del ‘Certamen de Poemas y Cartas de Amor en Buen Trato’.

Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que está marcada en el calendario de una sociedad que impulsa la igualdad y está comprometida con que todos y todas compartan la mismas oportunidades.

Desde esa perspectiva, la Delegación de Educación trabaja en programas que defienden que esa igualdad se aprende, se enseña y se practica en las aulas, espacios donde los más pequeños y pequeñas comparten experiencias y sueños. El centro educativo se convierte en el refugio en el que se deben combatir estereotipos y evitar diferencias mediante la formación y el ejemplo de docentes y equipos directivos. Se trata de una tarea que implica a toda la comunidad educativa.

En este sentido, los diferentes colegios e institutos de la ciudad organizan una multitud de actos durante el mes de marzo entorno al papel de la mujer en la Historia y fomentando valores que hacen que los alumnos y alumnas se identifiquen con referentes que han contribuido a un desarrollo social más equitativo con sus aportaciones en diversos ámbitos.

Desde la Delegación de Educación se anima a todos los centros educativos a seguir apostando por este tipo de iniciativas y desempeñando un papel activo con el conocimiento como herramienta esencial en materia de igualdad de oportunidades. Del mismo modo, cabe recordar que se destaca también a mujeres relevantes en la celebración del ‘Día de la niña y la mujer en la ciencia’, fechado en febrero.

Este punto de vista se comparte con una programación municipal diseñada desde la Delegación de Igualdad y Diversidad para el reconocimiento del universo femenino, promoviendo una sociedad más justa dentro de un programa oficial que se enfoca intensamente en la sensibilización. En él la transversalidad es fundamental, con la inclusión de acciones que se vinculan directamente con los principios que defiende la Delegación de Educación creando sinergias de trabajo conjuntas.

En este caso, los programas educativos municipales contemplan las exposiciones ‘Las que escriben’, ‘Mujeres gitanas, mujeres diversas’ y ‘Tributo a las nuestras’. Precisamente, esta última propuesta persigue dar visibilidad a mujeres jerezanas que fueron avanzadas para su época y se completa con la publicación de una agenda en la que cada mes del año está protagonizado por una de esta mujeres y su trayectoria vital y profesional.

Además, la puesta en escena de ‘Teatro por la igualdad’ está aliada con el Teatro Villamarta y su objetivo es acercar el teatro al alumnado desmontando mitos sexistas y rescatando la importancia de mujeres ilustres olvidadas en el relato oficial.

En esta misma línea, un año más se ha convocado una nueva edición del ‘Certamen de Poemas y cartas de Amor en Buen Trato’, una actividad enriquecedora que rompe con el ideal tradicional del amor romántico y que desde la esfera municipal invita a los estudiantes a reflexionar y escribir sobre relaciones de amor y amistad libres, autónomas, respetuosas y de cuidado mutuo. El plazo para participar en esta cita está abierto hasta el 20 de marzo y el fallo del jurado se publicará el 17 de abril.

La Delegación de Educación hace un llamamiento a la responsabilidad socioeducativa en este mes de marzo, con el día 8 como fecha señalada, y lanza un mensaje muy claro para la construcción de una sociedad más justa y equilibrada: ‘Educar en igualdad, crecer en libertad. Lo que aprenden hoy nuestros niños y nuestras niñas define el Jerez de mañana’.