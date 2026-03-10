Educar para la igualdad: una tarea que comienza en la escuela

Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la sociedad vuelve la mirada hacia un objetivo que, aunque ampliamente compartido, sigue requiriendo compromiso constante: la construcción de una sociedad más igualitaria. En ese camino, la educación desempeña un papel esencial. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de formar ciudadanía crítica, respetuosa y consciente de los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia.

Las escuelas son, probablemente, uno de los espacios donde más claramente se construye el futuro de una sociedad. En ellas se aprenden contenidos académicos, pero también se configuran actitudes, se desarrollan valores y se establecen referentes. Por eso, hablar de igualdad en educación implica ir más allá de la celebración puntual de una efeméride: supone integrar la perspectiva de género en el día a día de los centros educativos.

En este contexto, la formación del profesorado se convierte en una herramienta clave. El profesorado necesita recursos, espacios de reflexión y acompañamiento para abordar la igualdad desde una perspectiva pedagógica sólida. Precisamente ahí radica una de las líneas de trabajo prioritarias del Centro del Profesorado de Jerez, que impulsa diversas iniciativas formativas orientadas a promover la igualdad de género en el ámbito educativo.

La labor del CEP se articula en diferentes niveles. Por un lado, se fomenta la formación específica del profesorado a través de cursos y actividades formativas que ayudan a integrar la coeducación en la práctica docente. Actualmente se está desarrollando una formación dirigida a las personas coordinadoras del Plan de Igualdad de los centros educativos, centrada en el desarrollo de competencias para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el bienestar emocional y el espíritu crítico del alumnado.

Además, el CEP promueve procesos de autoformación en los propios centros educativos, mediante formación en centros y grupos de trabajo, que permiten adaptar la reflexión sobre igualdad a la realidad concreta de cada comunidad educativa. Estos espacios favorecen el intercambio de experiencias entre docentes y la construcción colectiva de estrategias que contribuyan a generar entornos educativos más inclusivos y equitativos.

La apuesta formativa continuará en el tercer trimestre con una actividad presencial titulada ‘Creciendo en Igualdad: la escuela como espacio de oportunidades’, que abordará la convivencia y la igualdad desde una perspectiva práctica, ofreciendo herramientas para trasladar estos valores al día a día de las aulas.

Junto a estas acciones formativas, el CEP de Jerez también impulsa recursos para facilitar el trabajo del profesorado. Entre ellos destaca un Site específico sobre igualdad y coeducación (al cual se accede desde la Web del CEP), concebido como un espacio abierto de información, formación y difusión de buenas prácticas. En él se recogen materiales didácticos, experiencias de centros educativos y recursos que permiten al profesorado avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en sus proyectos educativos.

El impacto de estas iniciativas trasciende el ámbito del profesorado. Cuando los docentes incorporan la igualdad en su práctica educativa, esa mirada llega al alumnado, que aprende a relacionarse desde el respeto, la corresponsabilidad y la equidad. De este modo, la educación se convierte en un verdadero motor de transformación social, capaz de generar cambios culturales profundos que se proyectan más allá de las aulas.

Porque la igualdad no se construye únicamente desde las leyes se construye, sobre todo, desde la educación. Y cada formación, cada recurso compartido y cada experiencia educativa que apuesta por la coeducación contribuye, paso a paso, a avanzar hacia una sociedad más justa.