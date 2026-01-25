'ELA. El musical' recauda más de 50.000 euros para impulsar la investigación en Vall d’Hebron

Gracias al proyecto 'ELA. El musical', que se estrenó el pasado 11 de octubre ante más de mil personas en el Teatro Villamarta, se ha hecho efectiva este viernes 23 de enero una donación de 50.121euros al Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), que irá destinada a impulsar la investigación en esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Cuando Juan Carlos Garnés fue diagnosticado con ELA, su misión se centró en dar visibilidad a esta enfermedad y hacer todo lo posible para contribuir activamente al avance de la investigación. Esa fue la semilla de todo lo que llegó después: un proyecto nacido en la ciudad de Jerez que ha traspasado fronteras.

Cultura y música para sensibilizar sobre la ELA

Bajo la batuta de Jesús Gayoso Núñez, director y creador de este musical original, la obra no es solo un espectáculo; es una inmersión cruda y esperanzadora en la realidad de la enfermedad. El libreto recorre desde el impacto del diagnóstico hasta la resiliencia diaria, convirtiendo el dolor en una vibrante llamada a la acción política para redoblar los esfuerzos en investigación

Entre músicos, cantantes y artistas, el musical ha contado con la colaboración altruista de más de 140 personas, entre los que destacan la Escuela de Teatro María Espejo y la Escuela de Baile Belén Fernández, entre otras. Además, el apoyo y la generosidad de un amplio número de patrocinadores, entidades y colaboradores han hecho posible este proyecto.

Voluntarios del musical, en el Teatro Villamarta.

Un proyecto con mucho recorrido que mira al futuro

La entrega de este cheque supone la culminación de una etapa que comenzó oficialmente el 21 de junio del pasado año, con motivo de la presentación del proyecto en los Museos de la Atalaya. Allí estuvieron presentes el propio Juan Carlos, el equipo médico del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, entre otros.

Tras el éxito del musical se cierra un círculo, pero esto no ha hecho más que empezar. Está previsto el rodaje de una película, además nuevas actuaciones en Jerez y otras localidades, con el objetivo de seguir ampliando el impacto de la iniciativa y mantener viva la sensibilización sobre la ELA. Una iniciativa en la que Jerez tiene mucho que decir.