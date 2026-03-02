El ERE de Teleperformance podría afectar a 48 personas del centro de trabajo de Jerez

El primer teniente de alcaldesa de Empresa, Ignacio Martínez, y la delegada de Empleo, Nela García, han mantenido un encuentro con el comité de Eempresa de Teleperformance, atendiendo así a su solicitud realizada tras el ERE anunciado por la citada empresa. Al encuentro han asistido la presidenta del comité de empresa, María José Monge, junto a otros representantes sindicales de CCOO, UGT y SAT.

Durante la reunión, se ha explicado que el ERE se aplicará a nivel nacional y afectará a 329 personas, siendo unas 48 las que pertenecen al centro de trabajo de Jerez. Se trata del tercer proceso de ERE por ajuste de plantilla desde el año 2024.

Actualmente en Jerez hay una plantilla de 784 trabajadores y unos 120 de empresas de trabajo temporal. Según los representantes de los trabajadores, hay varias opciones y así se lo están planteando a la empresas en las reuniones que ya están manteniendo, para que o bien el número de personas afectadas sea la mínima posible por la flexibilidad de adaptación que tiene la plantilla a los diferentes servicios o secciones de la empresa, tanto en el propio centro de trabajo, como con las opciones de teletrabajo que puedan plantearse para dar servicio a cualquier parte del mundo.

Tras conocer los datos aportados por el comité, los responsables municipales se han mostrado sensibles con la situación de estos trabajadores, trasladándoles su compromiso de contactar con la empresa para conocer sus planes en relación a este ERE.

Como ha explicado Nela García, “después de escuchar y atender al comité de empresa, entendemos que se trata de un ERE de reestructuración, y no por motivos económicos". A todo ello, Nela García ha explicado que “se trata de un sector muy feminizado y la gran mayoría son contratos de medios jornadas. Como hecho destacado, la plataforma de Jerez es la que presenta menor absentismo laboral y más flexibilidad de los centros en España, que están también en Madrid, Zaragoza, Salamanca, Barcelona”.

Además de contactar con la empresa para conocer la situación y los objetivos que tiene para con Jerez, Nela García ha señalado que “vamos a estar muy pendientes de las reuniones que mantengan durante este mes Comité de Empresa y Teleperformance. Nuestro contacto con la empresa se basa en analizar la situación de la misma en Jerez y defender la postura de mano tendida que están teniendo los trabajadores para alcanzar un acuerdo lo más óptimo y favorable para todos”.

De igual modo, desde el gobierno se trasladará el contenido de este encuentro a la Junta de Andalucía, “aún sabiendo que las negociaciones exceden de las competencias autonómica ya que el ERE se plantea a nivel nacional. No obstante, queremos desde las administraciones visibilizar nuestra preocupación por esta situación y hacer todo lo que esté en nuestra mano para alcanzar la mejor solución posible para los trabajadores, y de manera especial, de los del centro de Jerez”.