Estafa de lujo en Jerez: simulan el pago de un coche de 100.000 euros y la Policía Nacional lo recupera en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera, a un hombre y a una mujer con antecedentes previos, como presuntos autores de un delito de estafa, tras apropiarse de un vehículo de alta gama valorado en casi 100.000 euros, mediante la entrega de documentación falsa al concesionario que simulaba haber realizado cuatro transferencias bancarias inexistentes.

Los hechos se conocieron en el pasado mes de diciembre, tras la denuncia presentada por el propio concesionario afectado, los presuntos autores aportaron documentación falsa de las presuntas cuatro transferencias bancarias para el pago del turismo, con las falsificaciones simularon el pago total del vehículo. "Se trata de una estafa diseñada para engañar al personal del establecimiento, mostrando documentos con apariencia de autenticidad y verosimilitud", ha señalado el cuerpo en un comunicado.

Minutos después de la entrega del vehículo a la pareja detenida, el establecimiento comercial comprobó que no se había realizado ningún tipo de ingreso en sus cuentas, confirmando más tarde la falsedad de los documentos aportados, por lo que inmediatamente interpuso la denuncia en la Comisaría de Jerez.

Gracias a las pesquisas policiales, en pocos días se localizó el turismo de alta gama en la localidad Las Navas de la Concepción, en la Sierra Norte de la provincia de Sevilla. Los agentes de la Policía Nacional se coordinaron inmediatamente con la Guardia Civil en la provincia de Sevilla y, desde la Benemérita, se envió de inmediato a los agentes más cercanos, "quienes minutos más tarde recuperaban y trasladaban el turismo hasta la Comandancia de Lora del Río".

De forma simultánea los agentes de Policía Nacional se centraban en localizar a los responsables. Los investigadores comprobaron, además, que los autores habían procedido a revender el vehículo a una tercera empresa, también víctima de los hechos. Dicha empresa estaba ubicada en el municipio de Montejaque en la provincia de Málaga, que "aún no había hecho efectiva la recogida del mismo".

Finalmente, los autores fueron localizados y detenidos en la ciudad de Jerez de la Frontera, como presuntos responsables de delitos de estafa y el vehículo fue devuelto al concesionario.