Ganemos Jerez exige que la Capitalidad Española de la Gastronomía garantice derechos laborales y reparto justo de los beneficios

Ganemos Jerez defenderá en el próximo pleno municipal una proposición para que la elección de Jerez como Capital Española de la Gastronomía "no se limite a un escaparate turístico ni a una operación de marketing financiada con dinero público, sino que sirva para dignificar el empleo en la hostelería y garantizar que los beneficios económicos lleguen también a las trabajadoras y trabajadores del sector".

Desde Ganemos Jerez denuncian que "el discurso oficial sobre la capitalidad se ha centrado casi exclusivamente en el aumento del turismo y del volumen de negocio, sin analizar quién se beneficiará realmente de ese crecimiento. No podemos aceptar que se hable de éxito mientras se mantienen jornadas abusivas, salarios bajos y condiciones laborales precarias en uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad. El Ayuntamiento habla de crecimiento turístico de hasta un 20%, pero consideramos que ese crecimiento no se va a traducir automáticamente en beneficios para toda la ciudad, y en especial para trabajadores y trabajadoras, si no se pone el foco y en esfuerzo en que así sea”, señalan.

La hostelería es un sector estratégico en Jerez, "pero también uno de los más precarizados". Por ello, Ganemos Jerez defiende que "cualquier iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento y vinculada a una marca institucional como es la Capital Española de la Gastronomía debe estar ligada de manera clara al cumplimiento de la legalidad laboral y a la mejora real de las condiciones de trabajo".

La portavoz de Ganemos Jerez, Tere Chamizo, ha sido clara en este sentido: “No vamos a permitir que la Capitalidad Gastronómica se construya a costa de la salud y los derechos de las personas trabajadoras. Si hay dinero público y promoción institucional, tiene que haber salarios dignos, descansos reales y un reparto justo de los beneficios. Sin derechos laborales no hay capitalidad. Todo lo demás es propaganda gratuita para un sector empresarial concreto”.

La propuesta insta a Horeca y a la Asociación Hostelería Jerez a "promover entre sus empresas asociadas el cumplimiento estricto del convenio colectivo, a rechazar públicamente cualquier forma de explotación laboral y a compartir los beneficios extraordinarios que pueda generar la capitalidad mediante mejoras salariales y sociales para las plantillas".

Asimismo, Ganemos Jerez plantea que el Ayuntamiento "colabore activamente en la mejora de las condiciones laborales del sector y en el reconocimiento público de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería como parte esencial de la capitalidad".

En relación con la ayuda económica de 300.000 euros comprometida por la Diputación de Cádiz, la formación propone que "cualquier aportación esté condicionada a que el Ayuntamiento promueva el cumplimiento acreditado de la normativa laboral en los eventos oficiales y en el uso de la marca Capital Española de la Gastronomía, así como al reconocimiento explícito del papel de las personas trabajadoras".

Entre las medidas planteadas se incluyen actos públicos de reconocimiento, mayor visibilidad en campañas institucionales y la creación de un Premio Municipal al Trabajo Digno en la Hostelería, frente a modelos puramente competitivos entre establecimientos.

Desde Ganemos Jerez concluyen señalando que “esperamos que la unanimidad que ha obtenido que Jerez opte a la Capitalidad Gastronómica Española la obtenga también el apoyo y el reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del sector, que se garanticen sus derechos, unas condiciones de trabajo dignas y que participen de los beneficios de la capitalidad”.